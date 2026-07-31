Desaparecidos

Katherine Saori: Niña Desaparece en Chalco y Familia Recibe Misteriosa Foto; Bloquean Coyoacán

Katherine Saori Quiroz Ramírez, de 12 años, desapareció en Chalco, Edomex. Su familia realiza un bloqueo en Coyoacán para exigir justicia

Katherine Saori desapareció en el municipio de Chalco, EdomexFoto: N+

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Katherine Saori, 12 años, desapareció en Chalco. Su familia recibe foto misteriosa y bloquean hoy Coyoacán

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