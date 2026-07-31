Katherine Saori: Niña Desaparece en Chalco y Familia Recibe Misteriosa Foto; Bloquean Coyoacán

La desaparición de Katherine Saori Quiroz Ramírez, de 12 años de edad, ha provocado la movilización de sus seres queridos para exigir su aparición con vida, luego de que la vieron por última vez en Chalco, Estado de México; esto sabemos del caso.

Con un bloqueo sobre el Eje 3 Oriente y la avenida Carlota Armero, a la altura de la estación Taxqueña de la Línea 5 del Metrobús, los seres queridos de la menor piden a las autoridades que se agilicen las investigaciones.

Debido a que la madre de Katherine Saori, recibió una fotografía en la que presuntamente aparece la niña en un domicilio de la alcaldía Coyoacán.

Luego de recibir la imagen, de inmediato buscaron la dirección y se dirigieron al punto para tratar de encontrar a la menor, pero no les abrieron la puerta.

Los seres queridos, amigos y familiares de Katherine Saori Quiroz Ramírez, piden a las Fiscalías de Edomex y CDMX, que colaboren para que se pueda encontrar lo más pronto posible a la niña.

En tanto, el bloqueo en el Eje 3 en Coyoacán, ha afectado la circulación con dirección al norte de la ciudad; la alternativa vial es la avenida Tláhuac.

¿Cómo desapareció Katherine Saori Quiroz Ramírez?

La madre de Katherine Saori, Lizbeth Quiroz, dijo a N+ que la niña desapareció la tarde de este 29 de julio de 2026, en la colonia El Naranjo, en Chalco, Estado de México, cuando la vieron caminar con dirección a la carretera Chalco-Tláhuac.

“Andaba así como que norteada y volteando a varios lados, después ya no supimos nada, levantamos el acta al MP, todo y recibimos unas llamadas de que la habían visto en la óptica de Chalco y andaba por allá”, dijo.

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De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex, Katherine Saori tiene las siguientes señas particulares que pueden ser clave para su localización:

Estatura: 1.5 metros

Peso: 45 kg

Complexión: Delgada

Tez: Morena clara

Cabello: Negro, largo (abajo de los hombros)

Ojos: Café oscuro, grandes

Cara: Oval

Frente: Amplia

Cejas: Semipobladas

Nariz: Chata, de base ancha

Boca: Mediana

Labios: Medianos

Mentón: Redondo

Orejeras: Chicas

Pómulos: Poco prominentes

Señas Particulares:

Acné en el rostro

Mancha café claro en la mano izquierda

Cicatrices de varicela en el rostro

Vestimenta y Calzado:

Tenis negros de la marca Puma con suela blanca

Sudadera negra sin gorro con el logo de Adidas

EPP