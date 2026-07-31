Medio Ambiente

¿Cuándo No Hay Sargazo en Cancún? En Esta Temporada la Playa Está Libre de la Macroalga

Estas son las temporadas en las que no hay sargazo en Cancún, Quintana Roo; toma nota para disfrutar la playa

Así lucen las playas de Cancún rodeadas de sargazoFoto: Cuartoscuro

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