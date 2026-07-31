¿Cuándo No Hay Sargazo en Cancún? En Esta Temporada la Playa Está Libre de la Macroalga

Si tu plan es disfrutar las vacaciones en medio del sol, arena y mar, aquí te decimos cuándo no hay sargazo en Cancún, Quintana Roo, ya que la entidad atraviesa una crisis ambiental severa; estos son los detalles.

Las autoridades de la entidad presentaron este 30 de julio de 2026, diversas acciones para combatir al sargazo. No obstante, destaca la inversión de 2 mil millones de pesos para hacerle frente al problema, entre las actividades que se realizarán para contener el macroalga son:

Fortalecer la estrategia contra el sargazo antes de finalizar el año

Instalación de más barreras antisargazo

Comprar más barcos sargaceros

Inversión para convertir el sargazo en energías limpias, empleos y economía circular

Además, se informó que el 1º y 2 de octubre se llevará a cabo en Cancún, un encuentro internacional para abordar el problema del sargazo.

En dicha reunión participarán todos los países del Caribe que quieren el apoyo de México para combatir este conflicto. Se prevé la participación de Brasil y Japón, este último que busca apoyar con barcos sargaceros.

¿Qué es el sargazo?

Es importante destacar que el sargazo es una macroalga parda flotante, pero a diferencia de otras algas, no se arraiga al fondo marino, debido a que flota libremente en la superficie gracias a pequeñas vesículas o bolsas llenas de gas que se llaman aerocistos.

El sargazo se origina masivamente en el llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, después es arrastrado hacia el Caribe por el viento y las corrientes oceánicas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Montañas de Sargazo y un Mar Ocre; Así se ven las Playas de Tulum, Quintana Roo

Ahora bien, la llegada masiva y no controlada del sargazo genera graves daños al ecosistema, entre ellos se encuentran los siguientes:

La descomposición en las orillas del mar tiñe el agua de tono marrón o café y reduce drásticamente la visibilidad

Las alfombras de sargazo impiden el paso de la luz del sol y no permiten la fotosíntesis de los pastos marinos y corales

Al pudrirse, consume el oxígeno del agua, creando zonas de marea muerta que termina por asfixiar a peces y fauna marina

Dificulta el desove de las tortugas adultas y bloquea el paso de las crías recién nacidas

El retiro del sargazo mediante maquinaria pesada en la franja de playa remueve toneladas de arena, acelerando la pérdida de playa

¿Cuándo no hay sargazo en Cancún?

La llegada del sargazo puede variar en el año, pero según los registros históricos del Observatorio del Sargazo y monitoreos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la estacionalidad general es la siguiente:

Temporada sin o baja: Diciembre a mayo (de enero a marzo las playas está más limpias)

Temporada alta: Junio a octubre (los puntos críticos son en julio y septiembre)

Transición o disminución: Noviembre (la macroalga disminuye hacia la temporada limpia de invierno)

EPP