Medio Ambiente

Cutzamala Hoy 30 de Julio 2026: Así Está el Nivel del Agua en las Presas por las Lluvias

Aquí te decimos cuánta agua hay en el Cutzamala hoy, en plena temporada de lluvias

Presa Valle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Buenas noticias para el Cutzamala! Las lluvias han elevado el nivel de agua. Descubre cuánto más se necesita para llegar al 100%.

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