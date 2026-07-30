Cutzamala Hoy 30 de Julio 2026: Así Está el Nivel del Agua en las Presas por las Lluvias

Las fuertes lluvias de los últimos meses han beneficiado el nivel de las presas del Sistema Cutzamala; aquí te decimos cuánta agua hay disponible hoy, 30 de julio de 2026.

Cabe destacar que el Sistema Cutzamala abastece el 25% de agua que se consume en el Valle de México, conformado por Ciudad de México (CDMX) y algunas zonas de Estado de México (Edomex).

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala hoy?

Las presas del Sistema Cutzamala han recuperado su nivel por la temporada de lluvias 2026, luego de que en junio de 2026 cerraron con el 69.52% de su capacidad total.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el corte del 29 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala cuenta con el 73.33% de su capacidad total, es decir que hoy tiene 573,793,000 metros cúbicos de agua.

De acuerdo con el informe de Conagua, las presas del Cutzamala reportaron el siguiente nivel:

Presa Villa Victoria: 67.63%. Presa Valle de Bravo: 80.33%. Presa el Bosque: 64.92%.

Para que el Sistema Cutzamala se recupere al 100%, faltaría el 26.67%, es decir, 208,728,000 metros cúbicos de agua.

RMT