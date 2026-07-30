Selección Nacional Confirma Nuevos Partidos: ¿Contra Qué Equipos Jugará México y en Qué Fecha?

La Selección Nacional anunció hoy, 30 de julio de 2026, su regreso a las canchas de futbol, luego de su destacada participación en el Mundial 2026; aquí te decimos contra qué equipos jugará México y en qué fecha.

Se trata de los primeros partidos de México bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien asumió el liderato de la Selección Nacional, tras la salida de Javier El Vasco Aguirre.

México dejó un buen sabor de boca por su labor en el Mundial 2026 y marcó una nueva era en el futbol mexicano con estrellas como Gilberto Mora, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Luis Romo, Santiago Giménez, Orbelín Pineda y Raúl Rangel, entre otros jugadores.

¿Cuándo juega México y quiénes con sus rivales?

Colombia, Perú y Chile serán los primeros rivales de México, luego de su histórico paso por el Mundial 2026, evento que generó una importante conexión con la afición mexicana. Las nuevas fechas de la Selección de Rafa Márquez son las siguientes:

México vs Colombia: 26 de septiembre 2026, en el Estadio M&T Bank, en Baltimore, Maryland, Estados Unidos.

México vs Perú: 29 de septiembre 2026, en el Estadio Sports Illustrated, en Nueva York, Estados Unidos.

México vs Chile: 6 de octubre 2026, en el Estadio Memorial Coliseum, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Concacaf Nations League: Noviembre de 2026, día y rival por confirmar, en México.

En un comunicado, el tricolor destacó que “en la fecha FIFA de noviembre, la Selección Nacional de México volverá a territorio mexicano para disputar un juego oficial aún con rival por definir pues será en los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2026-27”.

“La primera fecha FIFA posterior al Mundial será el escenario ideal para continuar con este proyecto, con la convicción de seguir representando con orgullo los colores de México dentro de la cancha”, afirmó la Selección Nacional, este jueves.

Selección Nacional comienza nuevo ciclo

El equipo mexicano indicó que luego del Mundial 2026, “un nuevo ciclo comienza y la pasión de millones de Incondicionales volverá a acompañar a la Selección Nacional de México en cada desafío”.

Los 3 nuevos partidos darán continuidad al proceso del equipo tricolor, “enfrentando a rivales de gran tradición internacional y representarán la oportunidad seguir con la construcción del equipo que buscará mantener a México como protagonista en el futbol mundial”.

La Selección Nacional seguirá su camino rumbo al Mundial de 2030, después de que Inglaterra la dejó fuera de la Copa del Mundo 2026, en octavos de final.

RMT