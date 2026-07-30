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Selección Nacional Confirma Nuevos Partidos: ¿Contra Qué Equipos Jugará México y en Qué Fecha?

La Selección Nacional regresa a México, luego del Mundial 2026; entérate aquí de las fechas oficiales del tricolor

Partido de México vs Inglaterra, en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026.Partido de México vs Inglaterra, en el estadio sede Ciudad de México del Mundial 2026. Foto: Reuters | Archivo

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¡La Selección Nacional regresa a las canchas! Descubre contra quién jugará México bajo la dirección de Rafa Márquez. ¿Listo para apoyar al tricolor?

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