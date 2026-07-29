¿México vs Guatemala Sub 20 Va Gratis por Canal de TV Abierta? Dónde Ver Partido del Premundial
Checa dónde ver el México vs Guatemala Sub 20 en vivo para que no te pierdas el partido del Premundial de Concacaf 2026
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La Selección Mexicana buscará cerrar con tres victorias la fase de grupos del Premundial de Concacaf, y para que sepas dónde ver el partido de México vs Guatemala Sub 20 en vivo, acá en N+ te decimos si pasará gratis por un canal de TV abierta el partido o si tiene transmisión online.
El combinado azteca llega invicto y como líder del Grupo B a su tercer partido del torneo, luego de debutar goleando 3-0 a Antigua y Barbuda, y vencer 2-0 a Costa Rica en el segundo juego.
De esta manera, el Tri ya aseguró su boleto a los Cuartos de Final y está a un paso de conseguir su pase al Mundial Sub 20 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, pues solo necesita llegar a las Semifinales del Campeonato de la Concacaf.
Sin embargo, Guatemala aún puede robarle el primer lugar del Grupo B a la Selección Mexicana Sub 20, ya que está en segundo lugar del sector, de ahí que el partido de este jueves 30 de julio, es de suma importancia para el futuro de ambas escuadras.
El partido de la Selección Mexicana contra Guatemala se jugará este jueves 30 de julio de 2026 a las 19:00 horas, es decir a las 7 de la noche del centro de México, y se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.
El ganador de este partido aseguraría el primer lugar del grupo del Premundial Sub 20 de Concacaf, así como tener una mejor posición en la tabla general para tener un rival más cómodo en los Cuartos de Final.
Para aquellos aficionados que se preguntan dónde ver el partido de la Selección Mexicana Sub 20 gratis, hay malas noticias ya que ningún canal de TV Abierta va a pasar sin costo la transmisión en México.
Pese a que la transmisión del partido del Premundial de Concacaf Sub 20 no es gratuita, pues las únicas opciones de ver el juego es por televisión de paga y una app de streaming que requiere de suscripción, no tienes nada de qué preocuparte.
En caso de que no puedas ver el partido México vs Guatemala en vivo, en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis, para que puedas consultar cómo va el marcador, los goles y quién ganó el juego del Premundial y Preolímpico de Concacaf Sub 20.
PPP
#Sub20 | Ven, alienta, canta y acompaña a nuestra Selección Nacional en cada partido del Premundial. 💚— Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) July 24, 2026
Ellos dejarán todo en la cancha... ¡Hagamos que sientan tu apoyo desde la tribuna! 🙌
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