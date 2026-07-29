¿México vs Guatemala Sub 20 Va Gratis por Canal de TV Abierta? Dónde Ver Partido del Premundial

La Selección Mexicana buscará cerrar con tres victorias la fase de grupos del Premundial de Concacaf, y para que sepas dónde ver el partido de México vs Guatemala Sub 20 en vivo, acá en N+ te decimos si pasará gratis por un canal de TV abierta el partido o si tiene transmisión online.

El combinado azteca llega invicto y como líder del Grupo B a su tercer partido del torneo, luego de debutar goleando 3-0 a Antigua y Barbuda, y vencer 2-0 a Costa Rica en el segundo juego.

De esta manera, el Tri ya aseguró su boleto a los Cuartos de Final y está a un paso de conseguir su pase al Mundial Sub 20 2027, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, pues solo necesita llegar a las Semifinales del Campeonato de la Concacaf.