Futbol

¿México vs Guatemala Sub 20 Va Gratis por Canal de TV Abierta? Dónde Ver Partido del Premundial

Checa dónde ver el México vs Guatemala Sub 20 en vivo para que no te pierdas el partido del Premundial de Concacaf 2026

México festeja el triunfo ante Costa Rica en el Premundial de Concacaf 2026México festeja el triunfo ante Costa Rica en el Premundial de Concacaf 2026. Foto: Selección Mexicana

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+