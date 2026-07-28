Boletos México vs Guatemala Sub 20: Precios y Dónde Comprar para el Partido del Pre-Mundial 2026

La Selección Mexicana se enfrenta a los chapines en un duelo que busca cerrar con broche de oro la Fase de Grupos del Campeonato de la Concacaf, al liderar al conjunto B. Este encuentro ya tiene hora y fecha, y si lo quieres vivir en persona, te decimos los precios y dónde comprar los boletos para el México vs Guatemala, partido del Pre-Mundial 2026 que se jugará en Puebla.

El Tri promete una etapa brillante en ese torneo. Tiene seis puntos, hasta el momento, y buscará asegurar el liderazgo en el pase a la siguiente ronda con el duelo contra la selección guatemalteca, luego debutar goleando 3-0 a Antigua y Barbuda, y vencer 2-0 a Costa Rica en el segundo juego.

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¿Cuánto cuestan los boletos México vs Guatemala Sub-20?

Los precios del partido del Tri en el Campeonato de la Concacaf actualmente se encuentran en $173 pesos, de acuerdo con la disponibilidad mostrada en el sitio web por la boletera.

Las zonas en las que puedes comprar son:

Cabecera norte: $173.00

Platea norte: $173.00

Platea plus: $173.00

El juego del Pre-Mundial 2026 se disputará este jueves 30 de julio de 2026 a las 19:00 horas, es decir, a las 7 de la noche (tiempo del centro de México), y se jugará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

¿Dónde comprar boletos para el partido México vs Guatemala del Pre-Mundial 2026?

Las entradas para el partido del último encuentro del Tri en el Campeonato de la Concacaf las puedes comprar en este link.