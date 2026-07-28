Futbol

Boletos México vs Guatemala Sub 20: Precios y Dónde Comprar para el Partido del Pre-Mundial 2026

El Tri Sub-20 busca cerrar con broche de oro la Fase de grupos del Pre-Mundial 2026 con su duelo vs Guatemala, partido que se jugará en Puebla; conoce los precios de los boletos y dónde comprarlos.

Boletos de México vs Guatemala Sub-20, partido del Pre-Mundial 2026La Selección Mexicana Sub-20 disputa el Pre-Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro
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