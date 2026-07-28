Seguridad

Bebé es Hospitalizado Tras Presuntamente ser Agredido por su Padre en Ciudad Juárez

Un bebé de cinco meses fue presuntamente víctima de agresión física y abuso en Ciudad Juárez, actualmente permanece hospitalizado bajo tutela del DIF.

El bebé permanece internado en estado grave en el Hospital Infantil de EspecialidadesEl bebé permanece internado en el Hospital Infantil de Especialidades. Foto: N+

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Un bebé de 5 meses en Ciudad Juárez sufre presunta agresión física y sexual. Su padre está vinculado a proceso. El menor permanece en estado grave. Conoce más sobre este caso.

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