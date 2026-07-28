Bebé es Hospitalizado Tras Presuntamente ser Agredido por su Padre en Ciudad Juárez

Un bebé de cinco meses de edad que presuntamente fue víctima de agresión física y abuso sexual en Ciudad Juárez permanece internado en estado grave en el Hospital Infantil de Especialidades, bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, mientras las autoridades determinan quién asumirá su cuidado.

El menor, identificado con las iniciales D.D.S.P., continúa intubado y bajo supervisión médica especializada, luego de ingresar al hospital con lesiones de consideración. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), presenta golpes en la cabeza, fracturas en ambas piernas y signos de presunta agresión sexual.

El caso es atendido por la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya inició las acciones para garantizar la protección del infante.

Padre del menor permanece vinculado a proceso; investigación continúa

La Fiscalía General del Estado informó que el padre del bebé, Brandon Daniel "N", de 24 años, fue vinculado a proceso por los delitos de violación con penalidad agravada y lesiones agravadas y calificadas.

Tras su detención por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el imputado fue presentado ante un juez de Control, quien le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Las investigaciones permanecen abiertas para determinar si existe alguna responsabilidad por parte de la madre del menor, quien, de acuerdo con la información disponible, no se encontraba presente el día de los hechos.