Accidentes

Mujer es Arrollada por Motociclista que Chocó Contra Camioneta en Veracruz

Un motociclista que presuntamente se pasó la luz roja de un semáforo chocó a una camioneta y a su vez, impactó a una mujer que esperaba a cruzar la avenida donde ocurrieron los hechos.

Mujer es Arrollada por Motociclista que Chocó Contra Camioneta en Colonia Primero de Mayo Norte de Boca del Río VeracruzEl motociclista y la mujer fueron trasladados a un hospital. Foto:: N+

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Accidente en Veracruz: motociclista choca con camioneta y atropella a mujer. Ambos sufren lesiones severas. Descubre cómo ocurrió este impactante suceso.

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Mujer es Arrollada por Motociclista que Chocó Contra Camioneta en Veracruz