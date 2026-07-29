Mujer es Arrollada por Motociclista que Chocó Contra Camioneta en Veracruz

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias se registró durante la mañana de este martes 28 de julio tras registrarse un percance vial sobre la Prolongación Salvador Díaz Mirón en la colonia Primero de Mayo Norte de la ciudad de Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Motociclista Arrolla a Mujer tras Chocar Contra Camioneta en Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucrados una camioneta, un motociclista y una mujer que se encontraba a la espera de cruzar la avenida en el carril que corresponde a la ciudad de Veracruz y, según lo informado, ambas personas terminaron con lesiones severas.

Los hechos ocurrieron con dirección de norte a sur a la altura de la Virgen, donde presuntamente el motociclista no respetó el semáforo que marcaba el rojo, por lo que, según testigos, cruzó sin la debida precaución.

Esto ocasionó que chocara contra una camioneta de reciente modelo que salía de la calle Campestre estando la luz en verde y, al estrellarse contra la unidad de cuatro ruedas, el dueño de la moto perdió el control, se subió al camellón y terminó atropellando a una mujer que se encontraba esperando para poder cruzar hacia el otro lado.

Motociclista y mujer son trasladados a un hospital tras accidente en Veracruz

Los reportes indican que ambos terminaron con graves heridas en distintas partes del cuerpo. La mujer presentó lesiones tanto en piernas como en espalda, mientras que el hombre presentó golpes principalmente en la pierna del lado izquierdo.

Personas que se encontraban en el sitio y presenciaron el hecho dieron aviso a los cuerpos de auxilio por medio del número 911 para que atendieran la emergencia y minutos más tarde arribaron paramédicos de la Cruz Roja y de Bomberos Conurbados para valorarlos y gestionar su traslado a un centro hospitalario.

En el lugar del percance también hubo presencia de elementos de tránsito del municipio de Boca del Río, policías estatales y navales, quienes se encargaron de tomar conocimiento del hecho y posteriormente se retiraron del lugar para continuar con el deslinde de responsabilidades correspondiente.