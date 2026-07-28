Accidentes

Hallan a Hombre Muerto en Veracruz; Fue Encontrado Semidesnudo Debajo de un Puente

En Poza Rica, debajo de un puente y en un canal de aguas negras, fue hallado el cuerpo de un hombre semidesnudo y boca abajo. Causando una fuerte movilización policiaca.

Un hombre de 40 a 45 años fue encontrado muerto en un canal de aguas negras en Poza Rica.Un hombre de 40 a 45 años fue encontrado muerto en un canal de aguas negras en Poza Rica. Foto: Raymundo Perdomo

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Impactante hallazgo en Poza Rica: un hombre semidesnudo fue encontrado muerto bajo un puente en un canal de aguas negras. La policía investiga. Conoce más sobre este caso que ha conmocionado a la comunidad.

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