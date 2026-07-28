Hallan a Hombre Muerto en Veracruz; Fue Encontrado Semidesnudo Debajo de un Puente
En Poza Rica, debajo de un puente y en un canal de aguas negras, fue hallado el cuerpo de un hombre semidesnudo y boca abajo. Causando una fuerte movilización policiaca.
Un hombre de 40 a 45 años fue encontrado muerto en un canal de aguas negras en Poza Rica. Foto: Raymundo Perdomo
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Impactante hallazgo en Poza Rica: un hombre semidesnudo fue encontrado muerto bajo un puente en un canal de aguas negras. La policía investiga. Conoce más sobre este caso que ha conmocionado a la comunidad.
En Poza Rica, al norte de la entidad veracruzana se dio a conocer el hallazgo de un hombre muerto debajo de un puente. Lo que causó la inmediata movilización de elementos policiacos hasta el lugar del reporte del hallazgo.
Se dio a conocer que el cuerpo de un hombre semi-desnudo fue encontrado debajo de un puente que cruza por un canal de aguas negras en el municipio de Poza Rica.
Los reportes indican que estos hechos ocurrieron la mañana de este martes 28 de julio sobre la calle Río Tuxpan, de la colonia Arroyo del Maíz, del municipio petrolero. Esto al norte del Estado de Veracruz.
La víctima quien hasta el momento se encuentra como no identificada, es un hombre de aproximadamente entre 40 a 45 años de edad, de complexión mediana, tez moreno claro, el cual vestía un pantalón de mezclilla color azul, tenis en blanco y gris y una playera deslavada en color gris.
La persona fallecida presuntamente fue atendida por paramédicos la noche anterior
En el lugar ha trascendido que dicha persona la noche del lunes fue atendida por paramédicos de Poza Rica, presuntamente luego de haber sufrido una caída y de golpearse en la cabeza.
Fueron elementos de las Policías Estatales y Municipales quienes acudieron a atender el reporte a el lugar y poder tomar conocimiento de lo sucedido, para proceder a acordonar la zona y resguardar la zona y el cuerpo en tanto se realizaron las primeras averiguaciones de este suceso que alarmó a los habitantes y transeúntes de la zona del hallazgo.
Finalmente fue personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) quien realizó el levantamiento del cuerpo, así como el traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle los procedimientos correspondientes que sirvan para determinar las causas del fallecimiento. Además se dio a conocer información acerca de la integración de la correspondiente carpeta de investigación.