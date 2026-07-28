Accidentes

Vuelca Autobús de Pasajeros y Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Cantona–Perote

En el accidente tres personas resultaron con lesiones de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un hospital para su atención.

Tres personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital. Foto: Luis Hernández GalvánTres personas resultaron lesionadas, mismas que fueron trasladadas a un hospital. Foto: Luis Hernández Galván

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Accidente en la carretera Cantona–Perote: un autobús volcó dejando tres heridos graves. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas. Infórmate aquí.

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