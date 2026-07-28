Vuelca Autobús de Pasajeros y Deja Tres Personas Lesionadas en Carretera Cantona–Perote

Un autobús de pasajeros sufrió una volcadura la mañana de este martes 28 de julio, sobre la carretera Cantona–Perote, a la altura del kilómetro 95, dejando como saldo tres personas lesionadas que requirieron ser trasladadas a un hospital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Obra e Inundación Provoca Reducción de Carriles en Prolongación Salvador Díaz Mirón de Veracruz

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad viajaba con pasajeros procedentes de Acapulco y tenía como destino las ciudades de Xalapa y Veracruz. Por causas que aún no han sido determinadas, el conductor perdió el control, el autobús se salió de la carretera y terminó volcado a un costado de la vía.

Los paramédicos brindaron atención a todos los ocupantes de la unidad; sin embargo, únicamente tres pasajeros presentaron lesiones que ameritaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes para retirar la unidad y restablecer la circulación, mientras se llevan a cabo las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Motociclista lesionado tras accidente en Veracruz

Una mujer y un motociclista resultaron seriamente lesionados al verse involucrados en un fuerte accidente la mañana de este martes, en avenida prolongación Salvador Díaz Mirón en el carril que corresponde a la ciudad de Veracruz.

Los hechos ocurrieron con dirección de norte a sur a la altura de la Virgen, donde el motociclista no respetó el semáforo en rojo, pasó sin precaución y chocó con una camioneta de reciente modelo que salía de la calle Campestre estando la luz en verde.

Al estrellarse contra la unidad de cuatro ruedas, el dueño de la moto pierde el control, subió el camellón hasta atropellar a una mujer que se encontraba esperando poder cruzar hacia el otro lado. Ambos resultaron con graves lesiones en distintas partes del cuerpo. la señora tanto en piernas como en espalda, mientras que el hombre principalmente en la pierna izquierda.