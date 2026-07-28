Taxi Impacta Contra Muro de Contención en Veracruz; Hay Dos Personas Fallecidas

Según los datos recabados indican que durante las primeras horas de este día, ocurrió un aparatoso accidente en la zona del libramiento a Coatepec, situación que movilizó a los cuerpos de auxilio y emergencias en la región de la ciudad de Xalapa.

Fue durante la madrugada de este martes 28 de julio cerca de las 04:20 horas se registró un accidente vehicular, como ustedes lo observarán, pues este accidente vehicular se reportó en el libramiento de Coatepec, justo a la altura de la carretera Jalapa-Coatepec, en lo que es vía Las Trancas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dos Muertos el Saldo de un Fuerte Choque de un Taxi en la Carretera Xalapa-Coatepec

Elementos de auxilio confirmaron el deceso de las dos personas

En el lugar, se reportó el accidente de un taxi marcado con el número económico 286 y pues literalmente el taxi se impactó contra un muro de contención y lamentablemente en este accidente fallecieron dos personas.

Se dio a conocer que hasta el punto se trasladaron diversas unidades de emergencia, entre ellos elementos de Protección Civil de Coatepec y Bomberos, quienes al arribar nada pudieron hacer para conservar con vida a las personas involucradas en el siniestro, confirmando solamente el fallecimiento de las dos personas.

La identidad de las personas fallecidas aún no han sido dadas a conocer

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de las víctimas mortales de este accidente, al momento sólo se sabe que el conductor de la unidad de transporte público y una mujer que iba de copiloto fueron los que fallecieron en el lugar de los hechos.

Importante detallar que de manera preliminar se dio a conocer que este accidente fue originado al exceso de velocidad y posiblemente por conducir en estado alcohólico. Esto según lo indicado por los primeros reportes obtenidos en el lugar del accidente, pero serán las autoridades quienes determinen esta situación.

Otro accidente reciente de un taxi ocurrido recientemente en Veracruz

Los dos tripulantes de una motocicleta que transitaban por la avenida cuauhtémoc y Mario Molina resultaron con lesiones al impactarse contra un taxi que estaba detenido en el semáforo esperando la luz verde para doblar.

De acuerdo con Israel Carrera conductor del taxi, señaló que los motociclistas iban con velocidad alta, al chocar uno se impactó en el medallón trasero y el otro terminó varios metros adelante.

“Yo estaba parado esperando la flecha ahí esta mi direccional, cuando yo siento, se me estampo un carro y fue la moto, dos muchachos allá fue a dar el otro”.

Los dos jóvenes que viajaban en la moto fueron atendidos y trasladados por la Cruz Roja. Serán las autoridades de transito las que deslinden responsabilidades.

“No se qué hacer ya se los llevaron, venían con aliento alcohólico, nos dijo la mamá que se hará responsable”.

El conductor del taxi, también recibió atención médica primaria porque presentaba alteración tras el impacto.