Accidentes

Taxi Impacta Contra Muro de Contención en Veracruz; Hay Dos Personas Fallecidas

Durante la madrugada un taxi se impactó contra el muro de contención en la carretera Xalapa-Coatepec, vía Las Trancas. En el lugar se conformó el fallecimiento de dos personas.

Fuerte choque deja dos personas muertas en la carretera Xalapa-CoatepecFuerte choque deja dos personas muertas en la carretera Xalapa-Coatepec. Martín Mendiola

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Tragedia en la carretera Xalapa-Coatepec: un taxi choca contra un muro de contención, dejando dos muertos. ¿Exceso de velocidad y alcohol? Las autoridades investigan.

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