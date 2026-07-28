Video de Rescate en el Mar se Hace Viral: Trump Dará Reconocimiento en la Casa Blanca

Un rescate en el mar registrado en video ya se había vuelto viral en TikTok cuando el presidente Donald Trump reaccionó en su cuenta de X para anunciar que llevará a la Casa Blanca a la persona rescatada y a su familia, con el fin de entregarle un reconocimiento.

La publicación fue replicada por Eric Trump, quien pidió que se otorgue al socorrista el más alto honor civil disponible.

¿Qué muestra el video del rescate?

El clip, compartido originalmente por la cuenta de TikTok @cajonpassfreeway15, capta una escena de oleaje agitado en una playa. Estos son los momentos que se observan en la grabación:

Dos salvavidas con bañador rojo sostienen a una persona en el agua, en medio de oleaje agitado cerca de la orilla.

Ambos socorristas luchan contra las olas y el arrastre del agua mientras intentan llegar a la costa.

Un grupo de hombres entra a las aguas poco profundas y forma una cadena humana, tomados de las manos, para jalar a los salvavidas y a la persona rescatada.

Salvavidas, víctima y el grupo de apoyo logran salir del oleaje y reunirse en la playa.

Las personas presentes aplauden al concluir el rescate.

La propuesta de Trump para honrar el rescate en el mar

En su publicación en X, traducida del inglés, Trump escribió:

"Vamos a traer a esta joven valiente, y a su familia, a la Casa Blanca con, tal vez, el niño que salvó, para otorgarle un Alto Honor Civil. Muy valiente, ¡se lo merece! Presidente DONALD J. TRUMP".

We’re going to bring this heroic young man, and his family, into the White House with, perhaps, the boy he saved, to give him a High Civilian Honor. Very brave, he deserves it! President DONALD J. TRUMP https://t.co/dGL15o1tIv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2026

El mensaje de Eric Trump

Eric Trump compartió el mismo video en su cuenta de X, acompañado de un mensaje en el que pidió un reconocimiento oficial para la persona que participó en el rescate:

"Otorguen al socorrista de 16 años el más alto honor civil. Esto es verdaderamente lo mejor de América. ¡Bien hecho!".

Hasta el momento, ni Donald Trump ni Eric Trump han precisado la fecha en que se realizaría la visita a la Casa Blanca ni el nombre de la persona que sería reconocida.

CT