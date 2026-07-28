Internacional

Video de Rescate en el Mar se Hace Viral: Trump Dará Reconocimiento en la Casa Blanca

Donald Trump propuso llevar a la Casa Blanca a la joven que protagonizó un rescate viral en el mar, para otorgarle un reconocimiento civil

Video de Rescate en el Mar se Hace Viral Trump Dará Reconocimiento en la Casa BlancaFoto: X / @GardensR4Health

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