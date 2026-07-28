Vandalizan Santuario de la Virgen María: ¿Qué Pasó en Medjugorje Hoy?

Un santuario de la Virgen Maríafue vandalizado hoy, 28 de julio de 2026, en N+ te detallamos qué pasó en Medjugorje.

El Santuario de Medjugorje es uno de los principales centros de peregrinación católica en Europa, además de ser vandalizado también incendiaron un altar cercano.

Las autoridades ya iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable de los daños registrados en el recinto religioso.

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¿Qué pasó en Medjugorje?

De acuerdo con la policía local, los hechos fueron reportados por peregrinos y personal del santuario, quienes alertaron sobre la presencia de mensajes ofensivos y un incendio en las inmediaciones del complejo religioso.

Medios locales difundieron imágenes en las que se observa la estatua principal de la Virgen María con pintura negra sobre el rostro. Además, en la base del monumento fueron escritos mensajes ofensivos con aerosol.

Las grabaciones de cámaras de seguridad también mostraron a un hombre que presuntamente prendió fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, ubicada cerca del sitio donde se concentran los peregrinos.

Las autoridades informaron que continúan las investigaciones para determinar la identidad del responsable y establecer cómo ocurrieron los hechos.

Según reportes locales, algunos de los grafitis estaban escritos en polaco e inglés y contenían mensajes dirigidos contra los llamados "videntes", personas que afirman recibir y transmitir mensajes atribuidos a la Virgen María.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el alcance total de los daños ocasionados.

El incidente se registró pocos días antes del encuentro internacional de oración que se celebra durante la primera semana de agosto, evento que reúne a más de 50 mil personas provenientes de distintos países.

FBPT