Internacional

Vandalizan Santuario de la Virgen María: ¿Qué Pasó en Medjugorje Hoy?

El Santuario de Medjugorje, centro de peregrinación católica, fue vandalizado; esto pasó en el sitio

Santuario de la Virgen MaríaEstatua de la Virgen María vandalizada en Medjugorje, Bosnia este martes 28 de julio de 2026. Foto: AP
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