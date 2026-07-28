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Keiko Fujimori, Primera Mujer Presidenta Elegida en Perú: Así Asumió el Poder la Mandataria

Keiko Fujimori se convirtió hoy en la primera mujer presidenta de Perú que fue elegida como jefa de Estado en elecciones presidenciales

.Foto: Reuters

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Keiko Fujimori hace historia como la primera mujer presidenta elegida en Perú. Con un ajustado triunfo, promete estabilidad tras años de turbulencia política. ¿Qué cambios traerá su mandato?

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