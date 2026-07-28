Keiko Fujimori, Primera Mujer Presidenta Elegida en Perú: Así Asumió el Poder la Mandataria

Keiko Fujimori asumió hoy, 28 de julio de 2026, el cargo como nueva presidenta de Perú, para el periodo 2026-2031, luego de que ganó las elecciones presidenciales, en la segunda vuelta, en las que compitió con el candidato Roberto Sánchez.

Fujimori se convirtió hoy en la primera mujer en ser elegida jefa del Estado de Perú, un hecho histórico con el que busca acabar con la inestabilidad política que ha marcado al país en la última década.

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, fue proclamada como la ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú, el 3 de julio de 2026, con un estrecho margen de menos de 50,000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

¿Quién es Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, fallecido en el 2000.

Fue criada entre los pasillos del poder y figura central de la política de Perú, desde hace dos décadas.

La hija de Alberto Fujimori se graduó de la carrera de Administración, en Estados Unidos.

Luego de que sus padres se divorciaron, Keiko Fujimori se convirtió en primera dama de su país, a los 19 años de edad.

Fujimori ganó las elecciones presidenciales en Perú, a los 51 años de edad, luego de tres fracasos consecutivos desde 2011.

Keiko Fujimori se convirtió en la segunda presidenta de Perú, después de Dina Boluarte, quien llegó al poder por la destitución de Pedro Castillo, en 2022, cuando era vicepresidenta del país; finalmente, Boluarte también fue cesada por el Congreso peruano.

La nueva presidenta de Perú aseguró que recibe un Estado en condición "catastrófica", bajo la sombra de su padre, quien gobernó en la década de 1990 con mano dura.

Perú ha tenido 8 presidentes desde 2016 y a diferencia de sus predecesores, Fujimori cuenta con el suficiente respaldo en el Parlamento para poder completar todo su mandato.

Así fue la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori

Keiko Fujimori llegó hoy al Congreso de Perú para la ceremonia de investidura en la que asumió el cargo de forma oficial como nueva presidenta.

Fujimori juró el cargo de presidenta con el compromiso de preservar "la soberanía nacional, la libertad y la democracia":

"Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes de Perú. Velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos, en especial de quienes han sido históricamente postergados".

La nueva presidenta agregó que "respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia católica en la formación cultural y moral de Perú. Trabajaré por un país seguro, próspero y unido".

Tras el juramento, Fujimori recibió la banda presidencial de manos de su segundo vicepresidente, Miguel Ángel Torres, en su calidad de presidente del Senado.

Entre los asistentes a la ceremonia de investidura estuvieron 10 jefes de Estado y de gobierno, entre ellos:

El rey Felipe VI de España.

Javier Milei, presidente de Argentina.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia.

José Antonio Kast, presidente de Chile.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador.

Nasry Asfura, presidente de Honduras.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Santiago Peña, presidente de Paraguay.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay.

La ceremonia, en el pleno del Congreso, fue el escenario del regreso del fujimorismo al Gobierno de Perú después de que, hace casi 26 años, Alberto Fujimori renunció, vía fax desde Japón, tras destaparse un escándalo de corrupción.

Previo al juramento, Fujimori se reunió con los presidentes y delegados de los países que asistieron la ceremonia.

Posteriormente, Keiko Fujimori ofrecerá su primer discurso como jefa de Estado para anunciar las primeras medidas que tomará en su mandato; después, se tiene previsto que se dirija al Palacio de Gobierno de Lima, donde entrará por primera vez como presidenta.

La presidenta de Perú también ofrecerá un almuerzo a las delegaciones invitadas y más tarde dirigirá la ceremonia oficial de nombramiento de su gabinete.

Este martes será la toma de protesta de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Reporte de Ricardo Burgos, corresponsal de N+.



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Con información de N+ y agencias.

RMT