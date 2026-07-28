Seguridad

Video: Motociclista Avisa a Automovilista por Posible Robo en CDMX y se Hace Viral

El motociclista explica cómo opera la supuesta banda de la "llanta ponchada", en Circuito Interior

Circuito Interior, CDMXCircuito Interior, CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Motociclista en CDMX alerta a conductor sobre robo inminente. Descubre cómo opera la banda de la 'llanta ponchada' en Circuito Interior.

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