Video: Motociclista Avisa a Automovilista por Posible Robo en CDMX y se Hace Viral

Un motociclista se hizo viral, en redes sociales, por haber salvado a un conductor de un posible robo, en calles de la Ciudad de México (CDMX); aquí te contamos qué pasó en Circuito Interior.

Así salvó un motociclista a un conductor de un robo en CDMX

El video se dio a conocer en redes sociales el 23 de julio de 2026, por los hechos ocurridos en Circuito Interior Melchor Ocampo.

En el video, el motociclista, identificado con el usuario @esebrandon, en TikTok, explicó cómo opera la supuesta banda de estafadores de la supuesta llanta ponchada, en una zona de Circuito Interior.

De acuerdo con la narración del motociclista, un primer sujeto indica a los conductores que su auto tiene una llanta ponchada.

Metros más adelante, otro sujeto le vuelve a decir al conductor que su llanta está ponchada y con la ayuda del flash de su teléfono celular, le indica a su cómplice que el auto ya se paró.

En la zona donde los autos se detienen, un tercer sujeto está listo para culminar el presunto delito.

Video del momento en que motociclista salva a una de las víctimas de los delincuentes

El motociclista se hizo viral por el video del momento en que salvó al conductor de un auto negro.

“Jefe, jefe, súbase lo van a robar. Súbase, súbase y váyase rápido”, alertó el motociclista al conductor del auto, que ya se había bajado de la unidad para verificar si tenía la llanta ponchada.

El motociclista alcanzó a explicar al conductor que los presuntos rateros “se dedican a decirles que traen su llanta ponchada o que traen algo zafado”.

Ante la alerta, los supuestos delincuentes se retiraron del lugar donde esperaban a sus víctimas.

“No trae nada, no trae nada”, dijo el motociclista al conductor, quien se subió a su auto y huyó del lugar de riesgo.