Balacera en Iztapalapa Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia San Juan Estrella? Hay un Muerto

Una balacera se registró la mañana de hoy, 28 de julio de 2026, en la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México (CDMX), con saldo de una persona muerta; esto es lo que se sabe sobre el ataque a tiros en la colonia San Juan Estrella.

¿Qué pasó en la colonia San Juan Estrella hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados habrían disparado al menos en 7 ocasiones contra un hombre, de unos 45 años de edad.

La balacera ocurrió entre la calle Sabadel y el Anillo Periférico, en la colonia San Juan Estrella, donde se encontraron 4 casquillos percutidos.

Al lugar de la balacera arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona del ataque a tiros, para permitir el trabajo de los elementos de Servicio Periciales, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de CDMX.

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Hay 2 detenidos por balacera en Iztapalapa

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, tras una persecución, 2 presuntos responsables del ataque a tiros fueron detenidos, de 21 y 28 años de edad.

La SSC apuntó que luego de la balacera por la que murió un hombre, se dio parte a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes, mientras que el Centro de Comando y Control (C2) Oriente revisó las cámaras de videovigilancia y pudieron identificar a los 2 presuntos responsables.

Los sujetos fueron detenidos en el cruce de la avenida Camino Real y la calle Rafael Atlixco, en la colonia Zapotitla, donde se les aseguraron 2 teléfonos celulares, un casco de motociclista y dosis de supuesta droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Mapa de la zona de la balacera de hoy en Iztapalapa

RMT