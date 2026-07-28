Homicidios

Balacera en Iztapalapa Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia San Juan Estrella? Hay un Muerto

En calles de la colonia San Juan Estrella, sujetos armados dispararon contra una persona hoy

Balacera en CDMXBalacera en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Balacera en Iztapalapa deja un muerto. Descubre qué ocurrió en la colonia San Juan Estrella este martes.

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