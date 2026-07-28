Homicidios

Magistrado Muere Tras Pelea Dentro de un Bar en la Calle Madero de León; Hay Dos Detenidos

El Magistrado Julio Antonio Gómez Rodríguez de 39 años de edad murió después de pelear en el interior de un bar que se encuentra en la calle Madero de León.

Magistrado Muere Tras Pelea Dentro de un Bar en el Centro de León.Magistrado Muere Tras Pelea Dentro de un Bar en el Centro de León. Foto N+

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Impactante: Magistrado fallece tras pelea en un bar de León. Julio Antonio Gómez, de 39 años, perdió la vida. Detalles del caso aquí.

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