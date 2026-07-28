El Magistrado Julio Antonio Gómez Rodríguez de 39 años de edad, murió dentro de un bar en la calle Madero en el centro de León.

Fuer la madrugada del lunes 27 de julio cuando se registró una pelea dentro de un bar ubicado frente al Templo Expiatorio. De acuerdo a las primeras declaraciones, un grupo de al menos 6 personas se encontraban conviviendo, cuando comenzó la pelea.

Dejan a Magistrado inconsciente y sentado en una banca afuera del bar

Un hombre, quien después se supo que era el cuñado del Magistrado, lo agredió causando que cayera y se golpeara en la cabeza quedando inconsciente.

Foto: N+

Hechos que fueron denunciados a un Policía que se encuentra en una caseta de vigilancia ubicada cerca del bar, mientras empleados de lugar sacaban a los involucrados en la pelea.

Entre ellos el Magistrado, quien fue dejado inconsciente y sentado en una banca afuera del establecimiento, por lo que se pidió apoyo al 911.

Autoridades investigan los hechos que dejaron sin vida a Julio

Al llegar los paramédicos, solamente pudieron confirmar que Julio Antonio ya no se encontraba con vida, presuntamente por el golpe en la cabeza.

Autoridades de distintas corporaciones arribaron al lugar, donde tomaron declaración a los trabajadores del bar e involucrados en la pelea.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Se Registra Fuerte Incendio en Edificio de Lindavista: Esto Pasó

Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizaron el levantamiento del cuerpo después de las 7:00 de la mañana, siendo trasladado a Guanajuato, Capital, a practicarle la necropsia de ley.

Al menos dos personas, una mujer y un hombre fueron detenidos y presentados ante las autoridades pertinentes para deslindar responsabilidades.