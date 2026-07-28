Tráfico vehicular

¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 28 de Julio 2026 para Cruzar a San Diego?

Las garitas de Tijuana presentan tiempos variables hoy martes 28 de julio. Planifica tu cruce y mantente informado

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 29 de Abril de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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¿Planeas cruzar a San Diego hoy? Las garitas de Tijuana tienen tiempos variables: San Ysidro, 1h 20m en línea normal. ¡Infórmate antes de salir!

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