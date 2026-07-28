Así Hackeó Mexicano Cajeros Automáticos para Robar Dinero: Usaba Un Celular

Un mexicano de 25 años fue detenido por hackear cajeros para robar dinero; en N+ te indicamos cómo operaba con su celular.

Las autoridades de Honduras lo señalan por su presunta participación en un esquema de fraude informático que le permitió retirar dinero de cajeros automáticos sin utilizar tarjetas bancarias.

De acuerdo con información de la Policía Nacional de Honduras, el hombre es investigado por los delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos, luego de que presuntamente obtuvo 190 mil lempiras de manera ilegal, cantidad equivalente a más de 123 mil pesos mexicanos.

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¿Cómo operaba el presunto fraude en cajeros automáticos?

Las autoridades hondureñas informaron que la detención fue realizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Honduras y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Según las investigaciones, el sospechoso logró acceder previamente al sistema interno de los cajeros automáticos (ATM). Posteriormente, utilizaba un algoritmo y un programa instalado en un teléfono celular para enviar códigos que autorizaban la entrega de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria.

El primer reporte se originó en un cajero automático ubicado en una sucursal de la 7 calle de San Pedro Sula, donde la institución financiera detectó movimientos irregulares.

Horas más tarde, el sistema volvió a generar una alerta en otro cajero localizado en el sector Los Álamos, donde una persona con las mismas características presuntamente repetía el procedimiento.

Luego de recibir el aviso del personal de seguridad bancaria, el Sistema Nacional de Emergencias 911 coordinó un operativo que concluyó con la captura del ciudadano mexicano en las inmediaciones del segundo cajero automático.

FBPT