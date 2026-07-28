Seguridad

Dan Último Adiós a Niño de Cinco Años que Murió al Detonar un Artefacto Explosivo en Celaya

José Luis, “Pepito”, fue despedido por familiares, amigos y habitantes de Celaya, después de morir tras detonar cerca de él un artefacto explosivo en un fraccionamiento privado.

Despiden a Niño de Cinco Años Murió al Detonar un Artefacto Explosivo en Celaya.Despiden a Niño de Cinco Años Murió al Detonar un Artefacto Explosivo en Celaya. Foto N+

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Tragedia en Celaya: Pepito, de 5 años, muere por un artefacto explosivo casero. La Fiscalía investiga cómo llegó al fraccionamiento. La comunidad lo recuerda con amor.

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