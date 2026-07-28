Dan Último Adiós a Niño de Cinco Años que Murió al Detonar un Artefacto Explosivo en Celaya

En punto del medio día de este lunes 27 de julio, en el templo de San Francisco de Celaya, se dio la misa de cuerpo presente del pequeño José Luis, mejor conocido como Pepito, de 5 años, quien falleció tras el estallido de un artefacto explosivo casero que encontró en el área común de su fraccionamiento privado.

En el acto religioso, al que los presentes acudieron vestidos de ropa clara, portando globos blancos, hubo aplausos y porras para Pepito, pero también lágrimas en un ambiente de dolor y tristeza.

Los hechos se registraron en el área común del fraccionamiento

El padre del pequeño lo recordó como un niño lleno de energía, asegurando que ahora es una gran estrella que brillará por siempre, un verdadero angelito.

Foto: N+

Fue el pasado jueves 23 de julio, cuando dos menores encontraron un artefacto explosivo en un área común del fraccionamiento Privada Del Real.

El artefacto explosivo era de fabricación casera

Al detonar, le causó heridas de gravedad al menor de 5 años, José Luis, quien fue trasladado a un hospital donde perdió la vida. El otro menor resultó con heridas leves.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato continúa con las investigaciones, y se ha confirmado que se trató de un artefacto explosivo casero, por lo que se indaga de cómo llegó ahí.