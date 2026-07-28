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Todo Listo para el All Stars 2026: ¿A Qué Hora Es Mañana el Juego de Estrellas Liga Mx vs MLS?

Te decimos a qué hora es el All Stars 2026, el juego de las estrellas del futbol

Erik Lira, defensa del Cruz AzulErik Lira, defensa del Cruz Azul, durante el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

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El All-Star Game 2026 está aquí: MX vs MLS. Sin Messi ni Mora, pero con los mejores de cada liga. ¿Quién se llevará la gloria?

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