Todo Listo para el All Stars 2026: ¿A Qué Hora Es Mañana el Juego de Estrellas Liga Mx vs MLS?

No te puedes perder mañana, 29 de julio de 2026, el All-Star Game, un partido anual que reúne a los mejores jugadores de dos ligas, la MX y MLS. Te decimos a qué hora es el juego de las estrellas del futbol.

Cabe recordar que once jugadores de la Liga MX que inicialmente estaban contemplados no podrán asistir a este encuentro, entre ellos, la estrella mundialista Gilberto Mora, así como el portero de los Pumas, Keylor Navas.

También se confirmó que el astro argentino Lionel Messi no jugará este partido. Su ausencia obedece a que luego de haber llegado a la final del Mundial 2026, el jugador del Inter Miami se encuentra en un periodo vacacional al igual que su compatriota Rodrigo de Paul, quien tampoco participará.

¿A Qué hora el juego de Estrellas Liga Mx vs MLS?

El All Stars 2026 se disputará en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC. El partido comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo de la Liga MX está conformado por 24 elementos de 10 diferentes clubes y comandado por el director técnico del Toluca, Antonio Mohamed.

Mientras que el equipo de la liga MLS está integrado por:

11 jugadores seleccionados por voto de aficionados, jugadores y representantes de medios de comunicación.

13 elegidos por el director técnico del equipo de MLS All-Stars Dean Smith, entrenador del club anfitrión Charlotte FC.

2 fueron seleccionados por el Comisionado de MLS.

Con información de N+

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