Qué Partidos del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se Juegan en el Estadio Universitario BUAP

Ya comenzó el Campeonato Concacaf Sub-20 en Puebla, el torneo que expone a las futuras promesas del futbol a nivel mundial, y que representa un espectáculo con talento y desarrollo deportivo de nuevos futbolistas.

El Estadio Universitario BUAP y el Estadio Cuauhtémoc en Puebla son sede de los juegos de la Fase de Grupos y partidos rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia premundialista se disputa en ambos estadios poblanos hasta los Cuartos de Final, mientras que las Semifinales y la Final se jugarán en la CDMX.

Calendario de partidos que se juegan en el Estadio Universitario de la BUAP

Los próximos juegos que se disputan en Ciudad Universitaria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), son:

Julio 28: HAI Vs. CUB 15:00

Julio 28: SLV Vs. USA 20:00

Julio 29: JAM Vs. PAN 14:00

Julio 29: CAN Vs. HON 19:00

Julio 31: SLV Vs. HAI 15:00

Julio 31: USA Vs. CUB 20:00

Agosto 1: CAN Vs. JAM 14:00

Agosto 1: HON Vs. PAN 19:00

El Campeonato Sub-20 Concacaf 2026 comenzó el 24 de julio y la gran final es el 9 de agosto. Los tres grupos de cuatro equipos se conforman de la siguiente forma:

Grupo A: Estados Unidos, Cuba, El Salvador, Haití

Grupo B: México, Guatemala, Costa Rica, Antigua y Barbuda

Grupo C: Honduras, Panamá, Canadá, Jamaica

Con información de N+

JAPR