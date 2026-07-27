Futbol

Qué Partidos del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026 se Juegan en el Estadio Universitario BUAP

Los juegos en la fase de grupos en la cancha de C.U. se reanudan este martes y terminan el 1 de agosto.

Los partidos se reanudan este martes en Ciudad Universitaria.Los partidos se reanudan este martes en Ciudad Universitaria. Foto: X @Concacaf

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Descubre el talento del futuro en el Campeonato Sub-20 Concacaf 2026. Partidos clave en el Estadio Universitario BUAP, con equipos como USA, CAN y HON en acción. ¡Sigue la emoción hasta el 1 de agosto!

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