Bienestar da Buenas Noticias: ¿Quiénes Reciben el Apoyo de 2000 para Hombres y Mujeres en Julio?

Bienestar ha dado a conocer una buena noticia en esta última semana de julio 2026, pues se ha pagado el apoyo de 2000 pesos para hombres y mujeres. ¿Quiénes lo reciben? ¿Dónde se puede cobrar? En N+ te damos a conocer todos los detalles.

Y es que, mientras transcurren los últimos días del pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto y el registro del apoyo a mujeres de 18 a 59 años, algunas personas podrán empezar a usar su apoyo de 2 mil pesos.

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¿Quiénes reciben el apoyo bienestar de 2 mil pesos para hombres y mujeres en julio 2026?

Bienestar informó que ya ha realizado el pago bimestral del apoyo bienestar de 2 mil pesos para hombres y mujeres de 57 a 59 años, el cual busca contribuir a reducir la pobreza por ingresos de las personas residentes de la Ciudad de México del grupo etario mencionado.

Este apoyo está dirigido a las personas residentes en la Ciudad de México que se encuentran en un rango de edad de 57 a 59 años y que no sean beneficiarias de algún otro programa.

De acuerdo con el gobierno capitalino, la población objetivo representa un total de 337 mil 019 personas, de las cuales 153 mil 771 son hombres y 183 mil 248 son mujeres.

Estos son los requisitos del Ingreso Ciudadano Universal para Personas de 57 a 59 años, 2026:

Radicar permanentemente en la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa 59 años cumplidos, preferentemente, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el Programa Social “Ingreso Ciudadano Universal para personas de 57 a 59 años” para el ejercicio fiscal 2026”.

Identificación oficial con fotografía. (Credencial de elector del INE, IMSS, ISSSTE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del servicio militar, licencia de conducir).

Comprobante de domicilio vigente: recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento, o constancia de residencia expedida por la Alcaldía que corresponda, cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses a la fecha de su inscripción, solo en los casos en que el domicilio no sea visible en la identificación oficial.

Acta de nacimiento (solo en el caso de que no sea visible la fecha de nacimiento en la identificación oficial).

Clave Única del Registro de Población, CURP (solo en caso de no ser visible en los documentos de identificación oficial).

Solicitud de incorporación al programa, la cual será proporcionada por personal operativo de la Dirección Ejecutiva para Adultos “A”.

¿Dónde puedes cobrar el apoyo bienestar para personas de 57 a 59 años?

A diferencia de otros programas sociales de Bienestar, este no es un apoyo económico depositado en tarjetas de débito, sino que se trata de vales cuyo valor puedes disponer en establecimientos que cuenten con terminal.

Además, puedes consultar el saldo a través de la app de Carnet, la cual puedes descargar de la tienda del sistema operativo de tu dispositivo móvil.