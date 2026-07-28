Programas sociales

Bienestar da Buenas Noticias: ¿Quiénes Reciben el Apoyo de 2000 para Hombres y Mujeres en Julio?

Conoce quiénes pueden recibir este apoyo de 2000 pesos bimestrales para hombres y mujeres de 57 a 59 años y dónde se puede cobrar.

Entrega del apoyo bienestar de 2000 pesos para hombres y mujeres de 57 a 59 años en julio 2026En Julio 2026 depositan el apoyo bienestar de 2000 pesos para hombres y mujeres de 57 a 59 años. Foto: Facebook
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