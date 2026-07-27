Programas sociales

¿Cuándo Sale Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina Agosto 2026? Darán Fechas Oficiales

Consulta las fechas en las que se podría anunciar el calendario de la Beca Rita Cetina de primaria para la compra de útiles y uniformes escolares

Conoce Cuándo Sale Calendario de Beca Rita Cetina Agosto 2026La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria se entregará en agosto 2026. Foto: Julio León

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