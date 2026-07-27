¿Cuándo Sale Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina Agosto 2026? Darán Fechas Oficiales

En plena época de vacaciones de verano, millones de familias recibirán un apoyo de útiles y uniformes escolares. Por ello, acá te decimos cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de agosto 2026 y las posibles fechas en las que depositarán a los estudiantes.

Previo a esta dispersión, se continúa realizando la entrega de las tarjetas del Banco Bienestar, por lo que se amplió la convocatoria para beneficiarios y en una nota previa te explicamos dónde se está distribuyendo este plástico.

¿Cuándo sale el calendario de la Beca Rita Cetina en agosto 2026?

El coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, explicó que el pago de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” Primaria se realizará por medio de un calendario, el cual se espera que se anuncie los primeros días de agosto 2026, es decir que podría presentarse en estas fechas:

Lunes 3 de agosto.

Martes 4 de agosto.

De esta manera, el depósito para cada estudiante de primero a sexto de primaria comenzaría a caer en estos días directamente en la tarjeta del Bienestar y se haría en orden alfabético a lo largo del mes de agosto.

Posible calendario de pagos de la Beca Rita Cetina agosto 2026

Pese a que aún no se anuncian oficialmente las fechas de pago, los padres de familia recibieron un folleto con el calendario de pagos de Beca Rita Cetina de Primaria, durante las asambleas de entrega de tarjetas. Estos días depositarán:

Letras A, B: Lunes 3 de agosto. Letra C: Martes 4 de agosto. Letras D, E, F: Miércoles 5 de agosto. Letra G: Jueves 6 de agosto. Letras H, I, J, K, L: Viernes 7 de agosto. Letra M: Lunes 10 de agosto. Letras N, Ñ, O, P, Q: Martes 11 de agosto. Letra R: Miércoles 12 de agosto. Letras S: Jueves 13 de agosto. Letras T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 14 de agosto.

De cualquier forma, se recomienda esperar por el anuncio oficial del coordinador nacional Julio León, para saber cuándo caerá el pago de la Beca Rita Cetina de primaria en el mes de agosto 2026 y así realizar la compra de los útiles y uniformes.

¿Cuánto da la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares?

El apoyo para los estudiantes de primero a sexto de primaria es de 2,500 pesos anuales, los cuales se depositan directamente en la tarjeta del Bienestar que les dieron los servidores de la educación.

El apoyo para útiles y uniformes escolares se otorga por cada alumno en dicho nivel educativo, por lo que las familias beneficiarias podrían recibir un depósito de 5,000 o 7,500 pesos, en caso de tener dos o tres hijos estudiando.

PPP