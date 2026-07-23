Programas sociales

¿Quiénes Quedan Fuera de la Beca Rita Cetina en 2026? Estos Alumnos Dejarán de Recibir Pago

La CNBB anunció que en agosto iniciará el pago de la Beca Rita Cetina primaria, mientras que en octubre se retomarán los depósitos del Apoyo Bienestar para secundaria

Alumnos de Primaria en escuela. Quienes Quedan Fuera Beca Rita Cetina en 2026A pocos días de que inicie el ciclo escolar, los papás se preguntan si sus hijos recibirán la Beca Rita Cetina este ciclo escolar, te aclaramos quiénes quedan fuera. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+