¿Quiénes Quedan Fuera de la Beca Rita Cetina en 2026? Estos Alumnos Dejarán de Recibir Pago

Atención, papás. Tras las vacaciones de verano, los pagos de la Beca Rita Cetina iniciarán en agosto para alumnos de primaria y reanudarán en octubre para secundaria. Pero, ojo, porque algunos estudiantes dejarán de recibir el Apoyo Bienestar este 2026, y en N+ te aclaramos de quiénes se trata.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) encabezada por Julio León, recordó que durante julio y agosto no hay depósito de la Beca Rita Cetina pues corresponden al periodo vacacional. Y dio a conocer que para el ciclo escolar 2026-2027 se retomarán los cinco pagos bimestrales.

El anuncio llega luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicó la implementación de cambios en las Reglas de Operación del Apoyo Bienestar anual de 2,500 pesos que se entregará a partir de este año a alumnos de primaria.

Hay que recordar que la entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina donde se depositará el apoyo para Uniformes y Útiles Escolares para primaria continúa hasta el próximo 31 de julio de este año, según había dado a conocer la CNBB.

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¿Quiénes se quedan sin Beca Rita Cetina en 2026?

Las Reglas de Operación de la Beca Rita Cetina establecen que sólo aquellos alumnos que cursan alguno de los tres grados de secundaria en escuelas públicas del país tienen derecho a recibir el apoyo de 1,900 pesos bimestrales por alumno.

Mientras que aquellas familias en las que dos o más hermanos cobran este apoyo familiar, reciben 1,900 pesos por el primer estudiante y 700 pesos por cada alumno extra.

Sin embargo, al momento que se gradúan de este nivel escolar y pasan a Educación Media Superior quedan fuera del padrón de beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

La buena noticia es que se pueden inscribir en la Beca Benito Juárez, un apoyo económico del Gobierno de México para estudiantes de Educación Media Superior que también otorga 1,900 pesos bimestrales.

Aquellos estudiantes que se inscribieron en una escuela privada este ciclo escolar también pierden el beneficio, toda vez que sólo aplica para escuelas públicas.

¿A partir de cuándo dejan de recibir la Beca Rita Cetina?

Si tu hijo está en alguno de los escenarios anteriores, debes saber que el depósito de junio 2026 fue la última dispersión de la Beca Rita Cetina que recibió.

De modo que en octubre de 2026, mes en el que está previsto se deposite el primer bimestre del ciclo escolar no caerá ningún pago en la Tarjeta del Bienestar.

SARR