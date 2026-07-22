Programas sociales

CONAVI 2026 Abre Nuevos Registros en Matamoros; Conoce Fechas, Requisitos y Sedes

Si estás interesado en obtener una vivienda a través del programa CONAVI 2026, ya puedes acudir al Centro de Bienestar y Paz de Palmares de las Brisas para iniciar tu registro.

CONAVI 2026 Abre Nuevos Registros en MatamorosCONAVI 2026 Abre Nuevos Registros en Matamoros; Conoce Fechas, Requisitos y Sedes. Foto: N+

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CONAVI 2026 abre inscripciones en Matamoros. Regístrate del 22 de julio al 4 de agosto en Palmares de las Brisas. Recuerda, el trámite es gratuito y no garantiza vivienda. Infórmate al 868 127 4994.

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