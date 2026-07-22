CONAVI 2026 Abre Nuevos Registros en Matamoros; Conoce Fechas, Requisitos y Sedes

Si estás interesado en obtener una vivienda a través del programa Vivienda para el Bienestar (CONAVI 2026), ya puedes realizar tu registro en Matamoros.

Las autoridades informaron que el periodo de inscripción estará abierto del 22 de julio al 4 de agosto de 2026 y está dirigido a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

El trámite se realiza de manera presencial en el Centro de Bienestar y Paz de Palmares de las Brisas.

¿Dónde y en qué horario puedo registrarme?

Los interesados podrán acudir en los siguientes horarios:

De lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Los sábados, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

Es importante llevar toda la documentación solicitada, tanto en original como en copia, para agilizar el proceso de registro.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar caer en fraudes, ya que el trámite es completamente gratuito y no existen gestores o intermediarios autorizados para cobrar por realizar el registro.

Asimismo, aclararon que inscribirse al programa no garantiza la asignación de una vivienda, pues los solicitantes deberán cumplir con los criterios establecidos por la convocatoria.

Para resolver dudas o solicitar más información, se encuentra disponible el número telefónico 868 127 4994.