Registro de Conavi Cerca de CDMX: Módulos de Vivienda Bienestar 2026 en Edomex, Puebla e Hidalgo

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) abrió un nuevo registro del programa Vivienda para el Bienestar 2026 y habilitó módulos cerca de la CDMX. Por ello, acá te decimos las ubicaciones, fechas y horarios de las sedes para que realices tu inscripción.

El nuevo periodo de registro de Conavi inició este lunes para las personas interesadas en adquirir una casa del Bienestar a un precio accesible, y en notas previas te traemos todos los detalles como fechas y requisitos para hacer la solicitud y dónde hay módulos abiertos del 20 al 26 de julio 2026.

¿Hay registro de Vivienda Bienestar en CDMX?

Hasta el momento, la Conavi no ha habilitado módulos en CDMX para el registro de Vivienda para el Bienestar, que se realizará del 20 de julio al 2 de agosto 2026, ya que por ahora este programa no contempla a la capital para la construcción ni entrega de casas.

En el caso de las personas que viven en la capital del país, deberán acudir directamente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), organismo encargado de los programas habitacionales en la entidad.

Módulos de registro Conavi, cerca de CDMX

Pese a que el registro de Vivienda Bienestar 2026 no se abrió en CDMX, sí hay módulos disponibles cerca de la capital del país, en el Estado de México, Puebla e Hidalgo. Aquí te dejamos las ubicaciones, fechas y horarios de las inscripciones.

Módulos abiertos en Edomex

Cuautitlán Izcalli

Jardín del Arte. Ubicación: Calle Dr. Jimenez Cantu S/N, Colonia Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, México. Referencia: Interior del Parque las Esculturas.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Axapusco

Auditorio Axapusco. Ubicación: Calle Vicente Guerrero No. 6, Colonia Pueblo Axapusco, C.P. 55940, Axapusco, Estado de México. Referencia: A Un Costado de la Iglesia y Cerca de la Plaza Principal.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 5 pm.

Módulos abiertos de Conavi en Puebla

Puebla

Presidencia Auxiliar de San Baltazar Campeche. Ubicación: Avenida Eduardo Cue Merlo No. 4901, Colonia San Baltazar Campeche, C.P. 72550, Puebla, Puebla. Referencia: A Un Costado de la Unidad Médica Integral del DIF.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 5 pm.

Tepeojuma

Bachillerato Irineo Vazquez. Ubicación: Calle 20 de Noviembre No. 2, Colonia El Palmar, C.P. 74390, Tepeojuma, Puebla. Referencia: Frente al Mercado la Purísima, Junto al Centro de Salud Tepeojuma.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Atzitzihuacan

Centro Integrador. Ubicación: Calle Miguel Hidalgo S/N, Pueblo San Juan Amecac, C.P. 74505, Atzitzihuacan, Puebla. Referencia: En la Presidencia Auxiliar.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Acajete

Centro Integrador de Desarrollo. Ubicación: Avenida Ayuntamiento No. 8, Barrio la Virgen, C.P. 75110, Acajete, Puebla. Referencia: En la Presidencia Municipal.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 10 am a 4 pm.

Huaquechula

Bachillerato Tecnológico CBTA. Ubicación: Kilometro 1 Carretera Huaquechula - Atlixco S/N, Pueblo Huaquechula, C.P. 74370, Huaquechula, Puebla. Referencia: Bachillerato Tecnológico de Huaquechula.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Tehuacán

Escuela Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza. Ubicación: Calle 6 Poniente No. 216, Fraccionamiento Jacarandas, Tehuacán, Puebla. Referencia: Centro Escolar Presidente Venustiano Carranza.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

San José Chiapa

Centro Integrador de Desarrollo. Ubicación: Calle 2 Oriente No. 13 Interior NO.23, Barrio de Santa Cruz, C.P. 75010, San José Chiapa, Puebla. Referencia: Interior del Mercado.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 3 pm.

Módulos de Conavi en Hidalgo

Mixquiahuala de Juárez

Gimnasio de Usos Múltiples Mixquiahuala. Ubicación: Calle Francsico Zarco No. 11, Colonia Centro, C.P. 42700, Mixquiahuala de Juarez, Hidalgo. Referencia: A Un Costado de Unidad Deportiva 20 de Noviembre.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Zempoala

Auditorio Ejidal San Juan Tepemazalco. Ubicación: Calle Azucena S/N, Pueblo San Juan Tepemazalco, C.P. 43836, Zempoala, Hidalgo. Referencia: Frente al Campo de Futbol, A Una Cuadra de la Iglesia.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Huautla

Galera del Barrio Alto Ejido. Ubicación: Domicilio Conocido, Colonia Barrio Alto, C.P. 43050, Huautla, Hidalgo. Referencia: A Un Costado del Centro de Salud.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Actopan

Auditorio de Presidencia. Ubicación: Calle Hidalgo No. 8, Colonia Centro, C.P. 42500, Actopan, Hidalgo. Referencia: Arriba de Presidencia.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Zapotlan de Juarez

Deportiva El Herradero. Ubicación: Avenida Olimpia S/N, Colonia El Herradero, C.P. 42191, Acayuca, Hidalgo. Referencia: A Un Costado de la Telesecundaria Alvaro Galvez y Fuentes.

Fechas: Del 20 de julio al 2 de agosto.

Horarios: De 9 am a 4 pm.

Además de los módulos abiertos de Conavi en Edomex, Puebla e Hidalgo, también hay sedes de inscripción en Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, que son algunos de los estados más cercanos a la CDMX.

Para consultar las ubicaciones, ingresa al siguiente enlace: https://integral.conavi.gob.mx/PVB/modulos, ahí podrás consultar la ubicación de las sedes disponibles y las fechas en las que estará abierto el registro.

PPP