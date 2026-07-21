Programas sociales

Registro de Conavi Cerca de CDMX: Módulos de Vivienda Bienestar 2026 en Edomex, Puebla e Hidalgo

Checa las ubicaciones, fechas y horarios de los módulos abiertos de Conavi para el registro de Vivienda Bienestar en julio 2026

Checa dónde están los Módulos Abiertos de Conavi en Edomex, Puebla e HidalgoMuchas personas se preguntan si hay registro de Conavi en CDMX. Foto: Cuartoscuro

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