¿Puedes Pedir la Pensión Hombres Bienestar? Uno a Uno, Requisitos en 2026 para Apoyo de $18,000

La Pensión Hombres Bienestar se ha vuelto una de las más solicitadas por ser dispersada entre un grupo social que no cuenta con un programa social a nivel federal. Por ello, si tú quieres aprovechar este apoyo de hasta 18 mil pesos, te decimos, uno a uno, cuáles son los requisitos y quiénes pueden solicitar el pago.

Previamente, te hemos dado a conocer que el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que en las próximas semanas habrá un nuevo registro, luego de que se realizara la entrega de trajetas para los nuevos beneficiarios.

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¿Quiénes pueden pedir la Pensión Hombres Bienestar?

Este apoyo económico está enfocado en adultos de 60 a 64 años que residen en la Ciudad de México. Su objetivo es contribuir al cumplimiento progresivo del derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna, así como disminuir los riesgos de estar en condición de vulnerabilidad asociados con la edad y la etapa de transición que implica dejar de pertenecer a la población económicamente activa.

¿Cuáles son los requisitos de Pensión Hombres Bienestar?

Los requisitos para que una persona pueda acceder al programa son:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener al momento de la inscripción al programa de 60 a 64 años, dando preferencia al subgrupo de 63 y 64 años, y tener interés en recibir el apoyo que otorga el programa social “Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años” para el ejercicio fiscal 2026.

Para realizar el registro de las personas beneficiarias a este programa social, se solicitará la siguiente documentación: