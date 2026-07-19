Programas sociales

¿Puedes Pedir la Pensión Hombres Bienestar? Uno a Uno, Requisitos en 2026 para Apoyo de $18,000

Conoce cuáles son los requisitos que pidieron para asegurar la Pensión Hombres Bienestar de hasta 18 mill pesos.

Entrega de tarjetas Pensión Hombres Bienestar 2026 en CDMXEntrega de tarjetas Pensión Hombres Bienestar. Foto: Facebook
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