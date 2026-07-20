Salud

Cuidado en Vacaciones por Diarrea Explosiva: ¿Agua de Albercas Causa Ciclosporiasis?

Conoce aquí detalles de la ciclosporiasis, enfermedad también conocida como diarrea explosiva

Personas acuden a parques con albercas en Nuevo León, en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas acuden a parques con albercas en Nuevo León, en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Destacado

¿Sabías que la diarrea explosiva puede arruinar tus vacaciones? Descubre cómo prevenir la ciclosporiasis al disfrutar de albercas este verano.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+