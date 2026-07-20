Salud Cuidado en Vacaciones por Diarrea Explosiva: ¿Agua de Albercas Causa Ciclosporiasis? Conoce aquí detalles de la ciclosporiasis, enfermedad también conocida como diarrea explosiva Personas acuden a parques con albercas en Nuevo León, en septiembre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo Destacado ¿Sabías que la diarrea explosiva puede arruinar tus vacaciones? Descubre cómo prevenir la ciclosporiasis al disfrutar de albercas este verano. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 20 jul 2026 | 13:01 CST Actualizado hace 2 horas

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¿En estas vacaciones de Verano 2026 disfrutarás de albercas en tu destino turístico? ¡Toma precauciones! Aquí te decimos si también por esa vía una persona se puede contagiar de ciclosporiasis, enfermedad también conocida como diarrea explosiva.

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Para tener en cuenta

De acuerdo con el centro médico académico Cleveland Clinic, la ciclosporiasis es una intoxicación alimentaria causada por el parásito Cyclospora cayetanensis.

Se trata de un organismo tan pequeño que solo se ve al microscopio .

El signo más común de esta enfermedad es una diarrea acuosa, frecuente y a veces explosiva , que va y viene por tandas.

Puede sumar falta de apetito, adelgazamiento, hinchazón, náuseas, febrícula y fatiga , según la Clínica Mayo.

Los síntomas suelen aparecer una semana después del contagio y, sin tratamiento, la enfermedad dura de unos días a más de un mes.

No suele ser mortal, pero una persona se puede contagiar más de una vez.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aviso Preventivo en México por Ciclosporiasis: ¿Qué la Causa y Cuáles Son Sus Síntomas?

¿El agua de albercas causa ciclosporiasis?

Hasta el momento, nadie sabe del toco cómo llega el parásito a los alimentos y al agua.

Pero en Estados Unidos los brotes se vinculan a productos frescos, de acuerdo con los CDC.

Según Cleveland Clinic, el contagio es fecal-oral: al comer alimentos o beber agua contaminados con heces.

Eso incluye el agua sin tratar de piscinas o pozos, apuntó el centro médico.

Los CDC añadieron que la enfermedad no suele pasar de persona a persona, pues el parásito necesita una o dos semanas fuera del cuerpo para volverse infeccioso.

Para diagnosticar la infección, es necesario un análisis de heces con una prueba específica que no es rutinaria, por lo que el médico debe pedirla de forma expresa; a veces se necesitan varias muestras.

En tanto, el tratamiento de referencia es el antibiótico trimetoprima-sulfametoxazol (cotrimoxazol) y, para los alérgicos a las sulfamidas, las clínicas Mayo y Cleveland citan el ciprofloxacino o la nitazoxanida, además de reposo e hidratación.

Con las defensas sanas se suele superar con o sin fármacos.

¿Cómo se puede prevenir?

La mejor manera preventiva es evitar los alimentos y el agua que puedan estar contaminados, ya que no hay vacunas.

Y es que, según los CDC y la FDA, lavar reduce el riesgo, pero no garantiza eliminar el parásito, que resiste la desinfección química.

Autoridades de Michigan añadieron que las frambuesas son de lo más difícil de limpiar, porque el parásito se esconde en las grietas de su superficie, y ni congelarlas lo asegura.

Con información de EFE.

SPB