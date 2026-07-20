Salud

¿Brote de Ciclosporiasis No Se Originó en México? Actualizan Análisis de Lechuga

La FDA actualizó el análisis de lechuga de Taylor Farms en una investigación sobre un brote de Ciclosporiasis

Producción de lechuga en México. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProducción de lechuga en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿La lechuga de México no es culpable? La FDA actualiza su análisis y descarta la presencia de ciclospora en productos de Taylor Farms. Descubre más sobre este brote.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+