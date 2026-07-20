¿Brote de Ciclosporiasis No Se Originó en México? Actualizan Análisis de Lechuga

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) dijo que los expertos de laboratorio volvieron a revisar los resultados de las muestras de lechuga de Taylor Farms en una investigación sobre un brote de Ciclosporiasis, presuntamente procedente de México.

Cabe recordar que la FDA había dicho el sábado que una muestra de lechuga iceberg rallada suministrada por Taylor Farms dio positivo para la enfermedad parasitaria que ha enfermado a miles de personas en los Estados Unidos.

Actualizan análisis de lechuga

La FDA informó que los resultados concluyeron que el hallazgo debe considerarse un falso positivo. Añadió que hasta ayer domingo, no se habían confirmado resultados positivos de muestras de ciclospora.

Un portavoz de Taylor Fresh Foods declaró que la empresa fue informada de que la FDA había cometido un error.

"Para que quede claro, en este momento, la FDA no ha identificado ni un solo resultado positivo en las pruebas de productos para la presencia de ciclospora", dijo la compañía.

Taylor Fresh Foods agregó que, por precaución, basándose en la información inicial recibida, había llevado a cabo una retirada voluntaria de lechuga iceberg procedente del centro de México.

La FDA, en su última actualización, dijo que ha "notificado a Taylor Farms y continúa trabajando con la empresa para garantizar que el producto implicado en este brote haya sido retirado del mercado".

Según la FDA, la empresa había confirmado previamente que el producto no formaba parte de su actual retirada del mercado.

Con información de N+ y Reuters

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