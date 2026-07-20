¿Cuándo se Vende Playera de España con Dos Estrellas? Todo Listo para Nuevo Jersey

La conquista del Mundial 2026 no solamente quedó grabada en la historia de la selección de España, también se verá reflejada en su uniforme. Tras levantar el trofeo, la segunda estrella que distingue a los campeones del mundo será incorporada al nuevo jersey oficial de'La Roja', en N+ te compartimos cuándo se venderá la playera.

Hay seguidores que esperan adquirir el nuevo jersey conmemorativo, que celebrará el segundo título mundial conseguido por la selección española luego del último partido de la máxima justa del futbol, en N+ te compartimos lo que pasó: España es Campeón del Mundo 2026 Tras Vencer a Argentina en Tiempo Extra.

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¿Cuándo estará a la venta la playera de España con dos estrellas?

La playera oficial de España con dos estrellas estará disponible a partir del 4 de agosto de 2026. En el futbol internacional, cada estrella colocada sobre el escudo de una selección representa un título del Mundial.

España ya portaba una estrella desde su consagración en Sudáfrica 2010.

La selección española cerró un torneo destacado al imponerse en la gran final del Mundial 2026, disputada en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, convirtiéndose en la nueva campeona del mundo.

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