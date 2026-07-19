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España es Campeón del Mundo 2026 Tras Vencer a Argentina en Tiempo Extra

La selección española derrotó 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey y conquistó su segunda Copa del Mundo

España es Campeón del Mundo 2026 Tras Vencer a Argentina en Tiempo ExtraFoto: Reuters

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