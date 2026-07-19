España es Campeón del Mundo 2026 Tras Vencer a Argentina en Tiempo Extra

España es el nuevo campeón del Mundial 2026 luego de vencer 1-0 a Argentina en la final disputada este domingo en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El gol de Ferran Torres en el minuto 106 del tiempo extra le dio a La Roja su segunda estrella, con la que iguala a Francia y Uruguay en el número de títulos mundialistas.

El gol que decidió la final

El marcador se mantuvo en ceros durante los 90 minutos reglamentarios y el primer tiempo extra. La definición llegó hasta el minuto 106, cuando Nico Williams filtró un pase para que Ferran Torres definiera dentro del área y pusiera el 1-0 en el marcador. Argentina intentó reaccionar en los minutos finales —Giuliano Simeone tuvo la más clara para el empate en el 120+1, con un disparo que se fue por encima del arco de Unai Simón— pero el resultado ya no se movió.

Antes del gol de Torres, España había visto anulada una anotación de Williams en el minuto 96 por una falta previa de Mikel Merino sobre Nicolás Otamendi, señalada tras revisión del VAR.

La expulsión que dejó a Argentina con diez

El partido cambió en el tiempo agregado del segundo tiempo regular. En el minuto 90+3, Enzo Fernández recibió la segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Pau Cubarsí y se marchó expulsado, dejando a Argentina con diez hombres para todo el tiempo extra.

La Albiceleste resistió gracias a las atajadas de Emiliano "Dibu" Martínez, quien salvó al equipo en al menos cuatro ocasiones a lo largo del encuentro, incluida una mano providencial ante un cabezazo de Williams en el minuto 93.

¿Cómo se reflejó el dominio de España en las estadísticas?

España controló el balón durante la mayor parte de los 120 minutos y lo tradujo en una amplia diferencia estadística respecto a Argentina:

Posesión: 68% España, 32% Argentina.

Remates: 20 de España por 3 de Argentina.

Remates al arco: 11 de España, 0 de Argentina.

Pases completados: 803 de España con 90% de precisión; 445 de Argentina con 78%.

Tiros de esquina: 9 para España, 4 para Argentina.

España ya levanta el trofeo del Mundial 2026

Con las medallas de oro ya colgadas al cuello, la plantilla española celebró en el campo del Estadio Sede de Nueva York/Nueva Jersey con el trofeo de la Copa del Mundo en alto. Rodrigo Hernández fue uno de los jugadores que sostuvo la copa entre sus compañeros, mientras el resto del plantel levantaba los brazos y coreaba el título recién conquistado.

En otro momento de la celebración, Luis de la Fuente también alzó el trofeo rodeado de sus futbolistas, entre ellos el portero suplente y varios jugadores con la medalla dorada al cuello, en una escena que reunió al cuerpo técnico y al plantel completo sobre el escenario de premiación.

Donald Trump se acercó a saludar a varios de los campeones durante la celebración, incluido un cruce de puños con uno de los jugadores más jóvenes de la selección, en medio de la fiesta española sobre el templete instalado en el campo.

Foto: Reuters

Las alineaciones de la final

España inició con Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Alex Baena y Mikel Oyarzabal, bajo la dirección de Luis de la Fuente.

Argentina salió con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez, dirigidos por Lionel Scaloni.