Sociedad

Localizan un Cocodrilo en Plena Vía Pública de Tonalá

El cocodrilo quedó bajo resguardo de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

CocodriloEl cocodrilo está en buen estado de salud. Foto: Gobierno de Tlajomulco

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Un cocodrilo apareció en las calles de Tonalá y fue rescatado por la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre. Aprende cómo actuar ante un encuentro similar.

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