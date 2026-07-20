Localizan un Cocodrilo en Plena Vía Pública de Tonalá

En calles de Tonalá, fue localizado un cocodrilo de aproximadamente 66 centímetros de largo. Fue resguardado por especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

El réptil, de unos 800 gramos, se encuentra en buen estado de salud. Especialistas sólo le observaron dos lesiones antiguas, presuntamente, por manipulación constante al haber permanecido en cautiverio.

Al momento, no se ha determinado con precisión la forma en que este ejemplar llegó a la vía pública.

¿Qué hacer si veo un animal salvaje en vía pública?

Lo primero que debes hacer en una situación como estas, es marcar al 911 de emergencias y recordar el mantener tu distancia. No intentes tocar al animal, incluso si parece tranquilo o indefenso.

Si es posible, mantén alejadas a otras personas, especialmente niñas y niños, así como a las mascotas. Darle espacio reduce el estrés del animal y disminuye el riesgo de un accidente.

No lo manipules directamente. Mantén el área libre de personas y espera a que llegue personal especializado para realizar el rescate de forma segura.