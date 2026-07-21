Lista de 144 Refugios Temporales en Sonora por Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

El Protección Civil en Sonora anunció que ya están listos 144 refugios temporales para atender emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.
Los espacios están distribuidos en los 72 municipios del estado y podrán ser utilizados en caso de inundaciones, crecidas de arroyos u otras situaciones de riesgo. El listado incluye gimnasios, centros de usos múltiples, auditorios, escuelas, edificios del DIF y hasta casas del migrante.
¿Dónde están los refugios en Sonora por ciclones?
Aconchi
Agua Prieta
Gimnasio Municipal: Calle 7 y Ave. 15, Col. Centro.
Casa de Hogar de Mujer Migrante: Calle 17 y Ave. 6, Col. Centro.
Pabellones Unidad Deportiva: Calle 5 y 7 Ave 33 a la 38, Col. Deportiva.
Alamos
Centro de Usos Múltiples: Carretera Alamos-Navojoa KM. 1.
Palacio Municipal: Av. Juarez SN, Col. Centro.
Altar
Arivechi
Arizpe
Atil
Bacadehuachi
Bacanora
Bacerac
Bacoachi
Bacum
Bacum (Refugio 21): Serdan, Col. Benito Juárez.
Casa Ejidal Bacum: Miguel Hidalgo y Revolucion.
CECyTES (Ejido Francisco Javier Mina): Calle 300 entre calle 7 y calle 9, Campo 60.
Escuela Primaria Federal Presidente Cárdenas (Ejido Independencia): Blvd. Principal s/n.
Esc. Prim. Roman Yocupicio (San Jose de Bacum): Blvd. Miguel Hidalgo.
Esc. Prim. Jose Ma. Morelos (Santa Teresa): Domicilio Conocido.
Esc. Prim. Presidente Aleman (Las Norias): Calle Principal.
Escuela Rural 1ro. de Mayo (Campo 77): Revolución y Calle Pipila.
Esc. Prim. Fco. Villa (Villa Guadalupe): Calle Principal s/n.
Banamichi
Baviacora
Bavispe
Benito Juarez
Benjamin Hill
Caborca
Cajeme
Cananea
Carbo
La Colorada
Salon Ejidal Cobachi (Cobachi): Calle Principal S/N.
Auditorio Municipal: Calle Miguel Hidalgo S/N.
Salon de la Ganadera de Tecoripa (Tecoripa): Calle Principal S/N.
Cucurpe
Cumpas
Divisaderos
Empalme
Refugio Esc. Prim. Jose Maria Morelos (La Atravezada): Calle Robles Castillo / Alfredo Lopez y Jose Ma Morelos.
Escuela Primaria Fco I. Madero (Ejido Ursulo Galvan): Domicilio Conocido.
Esc. Prim. Angel Garcia Aburto (Cruz de Piedra): Domicilio Conocido.
Refugio Instalaciones IMSS (La Palma): Domicilio Conocido.
Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero: Domicilio Conocido.
Casa Resguardo DIF: Calle Independencia y Calle 6.
Refugio Teatro Ferrocarrilero: Calle Niños Heroes y Heroe de Nacozari S/N, Col. Centro.
Leona Vicario (Maytorena): Domicilio Conocido.
Refugio Escuela Primaria Liberacion (Ejido Santa Maria): Domicilio Conocido.
Cobach Empalme: Av. Independencia SN, Col. Libertad.
Conalep Empalme: Calle 3ra y Ave. 4ta., Col. Jordan.
Esc. Prim. Niños Heroes (Junelancahui): Calle Principal.
Etchojoa
CUM Etchojoa: Colonia Fatima.
Auditorio Ejido Bacobampo 1: Calle Irapuato No. 3.
Comisariado Ejidal (Buaysiacobe): Hidalgo.
Fronteras
Centro de Usos Deportivos Paulina (Esqueda): Carr. Fed AGP-Nacoz, Morelos Final.
Auditorio Civico Plutarco Elias Calles: Calle Samuel Ocaña.
Granados
Gral. Plutarco Elias Calles
Guaymas
Refugio Fatima: Calle Wosnakui y Av 4.
Gimnasio Municipal: Av 7 y Calle 17.
E.P. Jaime Torres Bodet (Potam): Potam.
Esc. Sec. Tecnica No. 28 (Vicam): Severiano Puertas y Miguel Hidalgo.
Hermosillo
Habitad "Olivos": Alamo Blanco y Hortensia.
Habitad "Minitas": Casimira Estrada y Mina la Bonancita.
Habitat "Solidaridad 1": Sierra Sur y Maycoba.
Habitat Solidaridad 4: Cerro del Vigia S/N.
Unidad Basica de Rehabilitación (Bahia Kino): Blvd. Kino y Salina Cruz.
Habitad "Internacional": Cabo Grande y Rosario P. de Carpio.
Habitad "Miguel Aleman" (Poblado Miguel Aleman): Rosario de Piedra y Jose Ma Morelos.
Huachinera
Huasabas
Huatabampo
Huepac
Imuris
Magdalena de Kino
Mazatan
Moctezuma
Naco
Nacori Chico
Nacozari de Garcia
Navojoa
Nogales
Onavas
Opodepe
Oquitoa
Pitiquito
Puerto Peñasco
Rayon
Rosario
CCD Centro de Cultura y Deporte: Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n, Rosario Tesopaco.
DIF Municipal: No Reelección s/n esquina con Álvaro Obregón, Rosario Tesopaco.
Sahuaripa
San Felipe de Jesus
San Ignacio Rio Muerto
Esc. Prim. Francisco I. Madero: Independencia s/n entre Arizpe y Saturnino Campoy.
Esc. Prim. Venustiano Carranza: Calle Juarez y 600.
Esc. Secundaria Pedro M. Aguilar: Calle General Amarillas Final.
Refugio San Ignacio: Calle 600 s/n, Block 721.
San Javier
San Luis Rio Colorado
Casa del Migrante Divina Providencia: Av. Zaragoza 9 y 10.
Salon de Usos Multiples (Golfo de Santa Clara): Av. Plutarco Elias Calles entre 1 y 2.
Salon DIF (Luis B. Sanchez): Av. Benito Juarez y 5 de Mayo.
Desarrollo Social 1: Av. Lazaro Cardenas y 32.
San Miguel de Horcasitas
San Pedro de la Cueva
Santa Ana
Saric
Soyopa
Salon Comunal: Entrada del pueblo.
Telesecundaria # 48 (Tonichi): Comunidad Tonichi.
Esc. Fco. I. Madero (San Antonio de la Huerta): Comunidad San Antonio de la Huerta.
Esc. General Pesqueira (Rebeico): Calle Hidalgo SN.
Esc. Adolfo Lopez Mateo (El Novillo): Comunidad Novillo.
Suaqui Grande
Tepache
Trincheras
Ures
Villa Hidalgo
Villa Pesqueira
Yecora