Sociedad

Lista de 144 Refugios Temporales en Sonora por Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

Se han instalado 144 refugios en el estado de Sonora. Te compartimos la lista completa.

Lista de 144 Refugios Temporales en Sonora por Lluvias y Ciclones Tropicales 2026Lista de 144 Refugios Temporales en Sonora por Lluvias y Ciclones Tropicales 2026. Foto: Juan Francisco Gim Nogales

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Protección Civil de Sonora anuncia 144 refugios en 72 municipios. Descubre la lista completa y asegúrate de saber dónde acudir en caso de emergencia.

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