Lista de 144 Refugios Temporales en Sonora por Lluvias y Ciclones Tropicales 2026

El Protección Civil en Sonora anunció que ya están listos 144 refugios temporales para atender emergencias durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Los espacios están distribuidos en los 72 municipios del estado y podrán ser utilizados en caso de inundaciones, crecidas de arroyos u otras situaciones de riesgo. El listado incluye gimnasios, centros de usos múltiples, auditorios, escuelas, edificios del DIF y hasta casas del migrante.

¿Dónde están los refugios en Sonora por ciclones?

Aconchi

Gimnasio Municipal: 2 de Noviembre S/N.

Edificio DIF Municipal: Hector Ruben Bartolini S/N.

Agua Prieta

Gimnasio Municipal: Calle 7 y Ave. 15, Col. Centro.

Casa de Hogar de Mujer Migrante: Calle 17 y Ave. 6, Col. Centro.

Pabellones Unidad Deportiva: Calle 5 y 7 Ave 33 a la 38, Col. Deportiva.

Alamos

Centro de Usos Múltiples: Carretera Alamos-Navojoa KM. 1.

Palacio Municipal: Av. Juarez SN, Col. Centro.

Altar

Esc. Sec. No. 10: Ignacio Pesqueira y Felix Gomez.

Biblioteca Altar: Jose Ma. Morelos S/N.

Arivechi

Esc. Prim. Benito Juarez (Tarachi): Domicilio Conocido.

Arizpe

Casa de la Cultura: Calle Hidalgo y Esteban Coronado.

UBR Arizpe: Corella y Garcia Conde.

Atil

Auditorio Municipal: Circuito Saravia SN.

Bacadehuachi

Casino Municipal: Av. Libertad S/N, Colonia Centro.

Bacanora

Audutorio Cívico: Colosio y Fco. Villa.

Bacerac

DIF Municipal Bacerac: Sinaloa y Centenario.

Salón de Eventos Bacerac: Durango y 5 de Mayo.

Bacoachi

DIF Municipal: Calle Central No. 8.

Bacum

Bacum (Refugio 21): Serdan, Col. Benito Juárez.

Casa Ejidal Bacum: Miguel Hidalgo y Revolucion.

CECyTES (Ejido Francisco Javier Mina): Calle 300 entre calle 7 y calle 9, Campo 60.

Escuela Primaria Federal Presidente Cárdenas (Ejido Independencia): Blvd. Principal s/n.

Esc. Prim. Roman Yocupicio (San Jose de Bacum): Blvd. Miguel Hidalgo.

Esc. Prim. Jose Ma. Morelos (Santa Teresa): Domicilio Conocido.

Esc. Prim. Presidente Aleman (Las Norias): Calle Principal.

Escuela Rural 1ro. de Mayo (Campo 77): Revolución y Calle Pipila.

Esc. Prim. Fco. Villa (Villa Guadalupe): Calle Principal s/n.

Banamichi

DIF Municipal Banamichi: Av. Porvenir y Constitucion.

Baviacora

Albergue Pan de Vida y Comedor Comunitario: Domicilio Conocido.

Bavispe

Salon Mpal Bavispe: Frente Plaza Hidalgo.

Benito Juarez

Universidad Estatal de Sonora: Calle Fraternidad entre 5 de Mayo e Hidalgo.

Benjamin Hill

Gimnasio Municipal: Davila entre Calle "C" y "D".

Caborca

Casino del Sindicato Trabaj IMSS: Av. 5 de Mayo E/4 y 5.

Esc. Sec. Tec. 35 (Y Griega): Carr. Y Griega - Pto Peñasco.

Cajeme

Centro Comunitario Pueblo Yaqui: Calle Carrillo Puerto y 31 Oct.

CUM Cocorit: Miguel Hidalgo y 16 de Sept.

Cananea

Edificio L Tec Can: Carr. Can-Agp KM 82.5.

Gimnasio Municipal: Ave. Juarez y Onceava Este.

Carbo

Palacio Municipal: Zacatecas y Oaxaca.

La Colorada

Salon Ejidal Cobachi (Cobachi): Calle Principal S/N.

Auditorio Municipal: Calle Miguel Hidalgo S/N.

Salon de la Ganadera de Tecoripa (Tecoripa): Calle Principal S/N.

Cucurpe

Casino Nuevo: Calles Joaquin Soto y Joaquin Murrieta.

Cumpas

Biblioteca Los Hoyos (Los Hoyos): Revolucion y Emiliano Zapata.

Salon Ejidal Los Hoyos (Los Hoyos): Calle Revolucion frente a la Plaza.

CUM: Calle 12 S/N.

Divisaderos

Salon de Usos Multiples: Calle Miguel Aleman SN.

Empalme

Refugio Esc. Prim. Jose Maria Morelos (La Atravezada): Calle Robles Castillo / Alfredo Lopez y Jose Ma Morelos.

Escuela Primaria Fco I. Madero (Ejido Ursulo Galvan): Domicilio Conocido.

Esc. Prim. Angel Garcia Aburto (Cruz de Piedra): Domicilio Conocido.

Refugio Instalaciones IMSS (La Palma): Domicilio Conocido.

Refugio Esc. Prim. Ejido Mi Patria es Primero: Domicilio Conocido.

Casa Resguardo DIF: Calle Independencia y Calle 6.

Refugio Teatro Ferrocarrilero: Calle Niños Heroes y Heroe de Nacozari S/N, Col. Centro.

Leona Vicario (Maytorena): Domicilio Conocido.

Refugio Escuela Primaria Liberacion (Ejido Santa Maria): Domicilio Conocido.

Cobach Empalme: Av. Independencia SN, Col. Libertad.

Conalep Empalme: Calle 3ra y Ave. 4ta., Col. Jordan.

Esc. Prim. Niños Heroes (Junelancahui): Calle Principal.



Etchojoa

CUM Etchojoa: Colonia Fatima.

Auditorio Ejido Bacobampo 1: Calle Irapuato No. 3.

Comisariado Ejidal (Buaysiacobe): Hidalgo.

Fronteras

Centro de Usos Deportivos Paulina (Esqueda): Carr. Fed AGP-Nacoz, Morelos Final.

Auditorio Civico Plutarco Elias Calles: Calle Samuel Ocaña.

Granados

Centro de Usos Multiples: Ignacio Soto Final.

Gral. Plutarco Elias Calles

CUM: Av Altar y Benito Juarez.

Guaymas

Refugio Fatima: Calle Wosnakui y Av 4.

Gimnasio Municipal: Av 7 y Calle 17.

E.P. Jaime Torres Bodet (Potam): Potam.

Esc. Sec. Tecnica No. 28 (Vicam): Severiano Puertas y Miguel Hidalgo.

Hermosillo

Habitad "Olivos": Alamo Blanco y Hortensia.

Habitad "Minitas": Casimira Estrada y Mina la Bonancita.

Habitat "Solidaridad 1": Sierra Sur y Maycoba.

Habitat Solidaridad 4: Cerro del Vigia S/N.

Unidad Basica de Rehabilitación (Bahia Kino): Blvd. Kino y Salina Cruz.

Habitad "Internacional": Cabo Grande y Rosario P. de Carpio.

Habitad "Miguel Aleman" (Poblado Miguel Aleman): Rosario de Piedra y Jose Ma Morelos.

Huachinera

DIF Municipal: Morelos y Allende.

Huasabas

Gimnasio Municipal: Miguel Hidalgo y Benito Juarez.

Huatabampo

CUM: Juarez.

Huepac

UBR Huepac: Calle Madero entre Colosio y Carrillo.

Casino Mpal Huepac: Carretera Hillo y Alvaro Obregon.

Imuris

Gimnasio Municipal: Benito Juarez y 21 de Marzo.

Magdalena de Kino

Club de Leones Magdalena: Av. Ernesto Rivera y Niños Heroes.

Mazatan

DIF Municipal: Calle Lazaro Cardenas Final.

Moctezuma

Gimnasio Municipal: Nogales / Sausedo y Oveliscos.

Naco

Gimnasio Municipal: Calle Fco. Madero, Col. Colossio.

Nacori Chico

Dif Municipal: Av. Hidalgo entre 8 y 9.

Nacozari de Garcia

Gimnasio Municipal: Frente a la Plaza Municipal.

Navojoa

Gimnasio Municipal: Bv. Rafael J Almada y deportivo.

Casa de la Niñez Indígena (Masiaca): Roman Yocupitzio y Eulogio.

Nogales

Gimnasio Municipal: Av. Tecnologico y Periferico.

Onavas

Audutorio Municipal: Calle Allende S/N.

Opodepe

Escuela Primaria “Niños Heroes”: Calle Sonora S/N, a un costado del Palacio Municipal.

Oquitoa

Casino Municipal: Calle Juarez y Fco Kino.

Pitiquito

Casino Pitic: Calle Ocampo y Colosio.

Puerto Peñasco

Depto. de Bomberios: Freemont esq. con Colima.

Rayon

Casino Social: Pesqueira e Hidalgo.

Rosario

CCD Centro de Cultura y Deporte: Blvd. Luis Donaldo Colosio s/n, Rosario Tesopaco.

DIF Municipal: No Reelección s/n esquina con Álvaro Obregón, Rosario Tesopaco.

Sahuaripa

DIF Municipal: Calle Obregon S/N.

San Felipe de Jesus

Auditorio Municipal: Constitucion y Carlos Parlin.

Salon Ejidal: Constitucion y Carlos Parlin.

San Ignacio Rio Muerto

Esc. Prim. Francisco I. Madero: Independencia s/n entre Arizpe y Saturnino Campoy.

Esc. Prim. Venustiano Carranza: Calle Juarez y 600.

Esc. Secundaria Pedro M. Aguilar: Calle General Amarillas Final.

Refugio San Ignacio: Calle 600 s/n, Block 721.

San Javier

Refugio San Javier: Fco. I. Madero S/N.

San Luis Rio Colorado

Casa del Migrante Divina Providencia: Av. Zaragoza 9 y 10.

Salon de Usos Multiples (Golfo de Santa Clara): Av. Plutarco Elias Calles entre 1 y 2.

Salon DIF (Luis B. Sanchez): Av. Benito Juarez y 5 de Mayo.

Desarrollo Social 1: Av. Lazaro Cardenas y 32.

San Miguel de Horcasitas

CECyTES Pesqueira (Estación Pesqueira): Del Deporte y Eje Vial.

Presidencia Municipal: Nicolas Bravo y Juan Bautista.

San Pedro de la Cueva

Salon Civico: Calle Hidalgo No. 1.

Santa Ana

Gimnasio Municipal: Agustin Rodriguez esquina con Del Rio.

Saric

Salon de Baile: Independencia S/N.

Soyopa

Salon Comunal: Entrada del pueblo.

Telesecundaria # 48 (Tonichi): Comunidad Tonichi.

Esc. Fco. I. Madero (San Antonio de la Huerta): Comunidad San Antonio de la Huerta.

Esc. General Pesqueira (Rebeico): Calle Hidalgo SN.

Esc. Adolfo Lopez Mateo (El Novillo): Comunidad Novillo.

Suaqui Grande

Casino de Usos Múltiples: Ignacio Zaragoza entre Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.

Tepache

DIF Municipal: Ocampo y Madero.

Trincheras

Salon de Actos: Galeana y Saragoza.

Ures

Centro de Usos Múltiples: Calle Mariana Trinitaria, Col. Alameda.

Villa Hidalgo

Centro de Usos Múltiples Karuma: Avenida Urrea esquina Nicolás Bravo.

Villa Pesqueira

Auditorio Civico Municipal: Av. Juarez SN, frente a la Plaza Pública.

Yecora