Japón Usa el Término 'Día de Calor Cruel' Tras Registrarse Temperaturas de 40 Grados

Japón estrenó este martes 21 de julio la designación de 'día de calor cruel' ('kokushobi', en japonés) tras registrar temperaturas de al menos 40 grados en varias localidades del país.

La denominación fue adoptada en abril de este año por parte de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), ante la ola del calor en el país.

Según datos registrados por la JMA, la ciudad de Toyota, en la prefectura japonesa de Aichi, experimentó temperaturas de hasta 40,1 grados Celsius.

Mientras que Tajimi y Gujo, en la cercana prefectura de Gifu, registraron hasta 40.3 y 40 grados Celsius, respectivamente.

Tanto para Toyota como para Gujo se trata de la mayor temperatura jamás registrada, según la cadena pública de televisión japonesa NHK.

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Ciudades con altas temperaturas

Otras ciudades de la zona, como Nagoya o Kumagaya, registraron temperaturas cercanas a los 40 grados, mientras que el termómetro en Tokio llegó a superar los 35 grados alrededor del mediodía.

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En abril, la JMA introdujo el término 'kokushobi', tras una consulta nacional, para designar los días con temperaturas de al menos 40 grados, como forma de alertar a los ciudadanos sobre el calor peligroso.

Para los días con temperaturas de 35 grados o más, las autoridades utilizan el término 'moshobi', o 'día de calor extremo'.

ICM