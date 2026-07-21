Sociedad

Japón Usa el Término 'Día de Calor Cruel' Tras Registrarse Temperaturas de 40 Grados

El gobierno nipón estrenó esta designación por primera vez, luego de que la agencia meteorológica adoptara la nueva denominación en abril pasado

Japoneses usan sombrillas para protegerse del solJaponeses usan sombrillas para protegerse del sol. Foto: Reuters

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La Agencia Meteorológica de Japón introduce 'kokushobi' para días de 40 grados. ¿Qué significa esta nueva designación y cómo impacta a los japoneses? Infórmate sobre este fenómeno.

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