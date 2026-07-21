Accidentes

Bloqueo Hoy por Volcadura de Pipa Carretera en Xalapa - Misantla; Rutas Alternas

Un pipa volcada genera una fuerte afectación vehicular en la carretera Xalapa-Misantla, el tráfico en la zona se encuentra detenido por la unidad siniestrada.

Bloqueo carretero en la Xalapa-Misantla por volcadura de pipaBloqueo carretero en la Xalapa-Misantla por volcadura de pipa. Foto: N+

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¡Atención conductores! Un pipa volcada cierra la carretera Xalapa-Misantla. Se recomienda tomar rutas alternas mientras se retira la unidad.

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