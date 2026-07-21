Bloqueo Hoy por Volcadura de Pipa Carretera en Xalapa - Misantla; Rutas Alternas

Durante la mañana de este martes 21 de julio se reportó un accidente vehicular el cual movilizó a los cuerpos de seguridad y emergencias. Los primeros reportes indican que el percance vehicular genera el cierre total de la carretera Xalapa-Misantla.

En la zona una unidad de carga pesada volcó y mantiene totalmente detenida la circulación sobre la carretera Xalapa-Misantla, a la altura de la localidad El Boquerón., en el punto ya se reportan largas filas de automovilistas, Según datos compartidos por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz.

Se exhorta a los conductores que deban circular por este punto de la entidad veracruzana, a que hagan uso de rutas alternas, ya que en el lugar se registra carga vehicular. Y se espera que la vía de comunicación permanezca afectada en tanto se realizan las tareas correspondientes para el retiro de la unidad de carga pesada siniestrada.

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