FGR Vincula a Proceso a Hombre tras Enfrentamiento Armado en Jilotlán de los Dolores

Tras un enfrentamiento armado, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo y vinculó a proceso a Salvador ‘N’ en Jalisco, por su probable participación en el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la localidad Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores. Se registró un enfrentamiento armado entre Salvador ‘N’ y elementos de la Defensa.

Después del enfrentamiento, las autoridades aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de cuatro mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional en Jalisco, aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso por el delito antes mencionado, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, durante los dos meses que el juez estableció como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Cabe señalar que a Salvador ‘N’ se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.