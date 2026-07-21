Seguridad

FGR Vincula a Proceso a Hombre tras Enfrentamiento Armado en Jilotlán de los Dolores

La FGR vinculó a proceso a un hombre tras un enfrentamiento armado en Jilotlán de los Dolores, en Jalisco

VehículoFGR vinculó a proceso a un hombre tras un enfrentamiento armado en Jilotlán de los Dolores. Foto: FGR

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Tras un tiroteo en Jilotlán, Salvador 'N' es procesado por la FGR por portar armas militares. Conoce los detalles de este operativo.

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