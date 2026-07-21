Detienen a Cinco Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de Torreón

Cinco presuntos extorsionadores fueron detenidos la mañana de este martes 21 de julio en el aeropuerto Francisco Sarabia de Torreón. Los sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía del Estado, Policía Municipal y Guardia Nacional.

Según los primeros reportes, estos hombres realizaban extorsiones telefónicas y digitales. Luego de ser detectados por la Agencia de Investigación Criminal adscrita a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, se montó un operativo para su captura.

Al momento de las detenciones, uno de los presuntos extorsionadores ingresó al aeropuerto con la intención de esconderse y evitar ser detenido.

Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes ingresaron a las instalaciones del aeropuerto para lograr la captura de este hombre. Luego de su detención, los cinco hombres serán presentados ante un juez de control, quien dictaminará su situación legal.

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