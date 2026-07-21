Seguridad

Detienen a Cinco Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de Torreón

Cinco presuntos extorsionadores fueron detenidos por las autoridades en el aeropuerto Francisco Sarabia en Torreón.

Detienen a Cinco Presuntos Extorsionadores en Aeropuerto de TorreónUno de los presuntos extorsionadores entró al aeropuerto para evitar ser detenido. Foto: N+

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Impactante detención en el aeropuerto de Torreón: cinco presuntos extorsionadores capturados por autoridades. Descubre cómo lograron su arresto.

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