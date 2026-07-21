Seguridad

Hallan Osamenta Enterrada en Patio de Escuela en Veracruz: ¿De qué se Trató?

La osamenta se halló mientras se encontraban trabajando en la remodelación de la institución, ubicada en el Centro Histórico de Veracruz

Se generó movilización en una escuela de Veracruz por el hallazgo de una osamenta. Foto: N+Se generó movilización en una escuela de Veracruz por el hallazgo de una osamenta. Foto: N+

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Descubren osamenta en escuela de Veracruz mientras remodelaban. La sorpresa movilizó a las autoridades. Conoce los detalles de este curioso hallazgo.

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