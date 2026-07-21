Hallan Osamenta Enterrada en Patio de Escuela en Veracruz: ¿De qué se Trató?

En la escuela primaria “José María Morelos y Pavón” ubicada en el Centro Histórico de Veracruz, fue hallada una osamenta enterrada en el patio la tarde del pasado lunes 20 de julio, lo que movilizó a policías municipales, estatales, navales y ministeriales.

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El plantel que se encuentra sobre la avenida Miguel Hidalgo con Mario Molina, fue protagonista de este hecho en el momento que se encontraban trabajando en la remodelación de la institución.

De acuerdo a los datos, se dieron cuenta del hallazgo mientras se hacía una supervisión, por lo que tuvo que romper el concreto y excavar en algunas zonas.

Al quedar totalmente descubiertos, se aseguró la zona por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), para verificar qué tipo de restos eran los que se habían encontrado. Luego de la inspección, se confirmó que la osamenta se trataba de un animal y no de una persona.

Hallazgos de restos humanos en las altas montañas

Se registró intensa movilización de corporaciones de seguridad y de auxilio, tras el hallazgo de restos humanos sobre la autopista 150D, en el tramo Orizaba–Nogales, a la altura del kilómetro 265, justo detrás del Panteón Municipal de Río Blanco, y otro hallazgo ocurrió en el kilómetro 252 con dirección al municipio de Maltrata.

En el primer hecho se reportó un incendio en un predio, y al realizar las labores para sofocar las llamas, hallaron bolsas negras y al interior estos humanos de al menos 4 personas. La zona fue acordonada por la policía estatal, municipal y elementos del ejército.

Momentos después se dio a conocer un segundo hallazgo en kilómetro 252, cerca de Maltrata, donde también se hallaron bolsas negras con restos que podrían ser de una persona.