Pirotecnia con Figuras de Cerdos Apareándose Causa Polémica en Fiesta Patronal de Puebla

El castillo de pirotecnia creado en honor a la Virgen del Carmen generó indignación en la sociedad durante la feria en el Primer Barrio de Huejotzingo en Puebla.

El pasado domingo 19 de julio se llevaban acabo las celebraciones para esta imagen religiosa venerada en este Pueblo Mágico, pero unas figuras de cerdos comenzaron a causar intriga entre los presentes.

Las esculturas de los animales se encontraban en posición de monta, y una vez que se encendió este castillo de fuegos artificiales, comenzaron a realizar acciones de apareamiento.

Este hecho causó molestia entre los presentes pues aparte de que había menores de edad viendo esas escenas, representaba una falta de respeto para la comunidad religiosa del Barrio del Carmen.

Artesano aclara por qué puso dos figuras de cerdos en monta durante fiestas de Huejotzingo

Luego de la polémica, el artesano quien creó este castillo de pirotecnia subió un video en redes sociales para aclarar lo que había sucedido durante las celebraciones en honor a la Virgen del Carmen en Huejotzingo.

Adalberto Osorio mencionó que agregó estas dos figuras de puercos por orden de una tercera persona, presuntamente con fines políticos, esto agregó: "Cometí un gran error, una comisión que está ligada con un presidente que ya ha pasado de mando aquí en Huejotizngo me pidió que metiera yo dos figuras más para los castillos, yo no le vi nada de malo."

Además, aclaró que no le dio aviso sobre esto al Presidente Municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, quien lo contrató, como en ocasiones anteriores. También, pidió que no se le involucre en estas acciones para afectar a mandos políticos.

Alcalde de Huejotzingo emite postura ante fuegos artificiales con contenido sensible

Al respecto, Roberto Solís, Presidente Municipal de Huejotzingo, repostó ese mismo video con un contundente mensaje: "No se trata de conocer o no las tradiciones. Se trata de tener sentido común y respeto por la fe de nuestro pueblo".

El alcalde mencionó que ninguna persona contrataría pirotecnia con mensajes sexuales para una festividad en honor a la Virgen del Carmen, por eso recalcó que él no tenia nada que ver con las figuras de los cerdos el cual ofendió a la celebración.

Alcalde de Huejotzingo emite mensaje por fuegos artificiales indebidos. Foto: Roberto Solís

Por último, manifestó el rotundo rechazo a esta acción que más de un intento para generar polémica política, provocó una ofensa para la fe de miles de familias de Huejotzingo, mismo por lo que la Parroquia de San Miguel Arcángel reprobó los hechos.

Con información de N+

MCS