Sociedad

Pirotecnia con Figuras de Cerdos Apareándose Causa Polémica en Fiesta Patronal de Puebla

El Presidente Municipal de Huejotzingo, Roberto Solís, mostró su postura ante los fuegos artificiales que se colocaron sin su consentimiento.

Pirotecnia con contenido sensible en HuejotzingoFuegos pirotécnicos con contenido sensible en Huejotzingo. Foto: TikTok @jonathan_sergio_oficial

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Fuegos artificiales con contenido sensible en Huejotzingo generan rechazo. El alcalde Solís aclara su postura y se desliga de la polémica. Infórmate sobre el incidente.

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