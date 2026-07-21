Seguridad

Capturan a Joven con Pipa Cargada con Más de 21 Mil Litros de Gas LP Ilegal en Puebla

Francisco "N" fue detenido por no poder acreditar la posesión de una pipa cargada con gas LP en la localidad de San José Carpinteros en Tepeaca.

Un hombre fue detenido con más de 21 mil litros de gas LP sin acreditar su legal procedencia.Pipa asegurada con gas LP ilegal. Foto: SSP Puebla

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Francisco 'N', de 22 años, detenido con pipa de gas LP ilegal en Tepeaca. La SSP refuerza la seguridad para evitar peligrosas prácticas. Infórmate sobre las investigaciones en curso.

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