Capturan a Joven con Pipa Cargada con Más de 21 Mil Litros de Gas LP Ilegal en Puebla

Un hombre fue detenido con más de 21 mil litros de gas LP sin acreditar su legal procedencia en Tepeaca, luego de recorridos permanentes de vigilancia en toda la entidad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) como parte del combate contra el robo de hidrocarburos.

Un joven identificado como Francisco "N" de 22 años de edad fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en la localidad de San José Carpinteros, luego de que presuntamente transportaba de manera ilegal más de 21 mil litros de gas LP a bordo de una pipa con placas del estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el conductor no pudo presentar la documentación que acreditara la procedencia legal del combustible ni los permisos necesarios para su traslado, por lo que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Francisco "N" detenido por transportar gas LP ilegal en Puebla

Francisco "N" y la unidad con más de 21 mil litros de gas LP