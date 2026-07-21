Video de Latoya Malcolm: Así Fue su Última Participación como Miss Jamaica

El mundo de los certámenes de belleza despidió a LaToya Malcolm, exfinalista de Miss Universo Jamaica 2024 y ganadora del título Miss Jamaica Bikini International 2024/2025, quien falleció a los 35 años, en N+ te compartimos el video de cómo fue su última participación.

La noticia de su muerte fue confirmada por la organización de Miss Universo Jamaica, que expresó sus condolencias a la familia y seres queridos de la modelo. Hasta el momento, no se han informado las causas de su fallecimiento.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Video del Momento en que Se Desvanece Fátima Bosch: ¿Qué le Pasó a Miss Universo 2025?

El video de su última participación como Miss Jamaica

En redes sociales hay un video que muestra la que fue su última participación oficial como Miss Jamaica Bikini International.

Las imágenes corresponden al evento realizado el 11 de abril de 2026, cuando LaToya Malcolm entregó la corona a su sucesora, poniendo fin a dos años como embajadora del certamen.

En el video se observa a la modelo sonriente mientras desfila por la pasarela, posa para las cámaras y saluda al público. Para la ocasión lució un vestido negro brillante y zapatillas de tacón.

Días después, el 15 de abril, compartió un mensaje en sus redes sociales en el que describió esa noche como el cierre de una etapa muy significativa en su vida. En su publicación agradeció a la organización, así como a sus familiares, amigos y seguidores por el respaldo recibido durante su reinado.

La organización de Miss Universo Jamaica confirmó el deceso mediante un mensaje acompañado de una foto de LaToya Malcolm.

En el comunicado recordó su participación en la edición 2024 del certamen y envió sus condolencias a la familia, amigos y personas cercanas a la modelo.

Aunque ganó mayor reconocimiento al competir en Miss Universo Jamaica 2024, LaToya Malcolm desarrolló una carrera artística mucho antes de participar en concursos de belleza.

Durante más de una década trabajó como actriz, bailarina, artista escénica e instructora de danza en Jamaica, participando en diversos proyectos de entretenimiento y presentaciones culturales.

Su experiencia en los escenarios y su compromiso con la promoción de la salud, el bienestar y el ejercicio físico la llevaron a convertirse en Miss Jamaica Bikini International 2024/2025, título que representó durante dos años.

Por ahora, la familia de LaToya Malcolm no ha dado a conocer información adicional sobre las causas de su muerte ni sobre los homenajes o servicios funerarios que se realizarán en su memoria.

FBPT