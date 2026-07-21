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Video de Latoya Malcolm: Así Fue su Última Participación como Miss Jamaica

LaToya Malcolm, ex Miss Jamaica, falleció a los 35 años; así fue su última aparición fue en el evento Miss Jamaica Bikini International 2026

LaToya MalcolmLaToya Malcolm en su última participación como Miss Jamaica. Foto: Facebook, LaToya Malcolm

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