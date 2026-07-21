Muere LaToya Malcolm, Reina de Belleza Exparticipante de Miss Universo Jamaica, a los 35 Años

La organización de Miss Universo Jamaica confirmó la muerte de LaToya Malcolm, exparticipante de la edición 2024 y ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2024. Hasta el momento no se ha revelado la causa del fallecimiento de la mujer de 35 años de edad.

Además de participar en concursos de belleza, LaToya Malcolm era instructora de danza.

Varias personas de la industria del modelaje lamentaron el deceso de la exconcursante.

Confirman muerte de participante de Miss Universo Jamaica

A través de Instagram, Miss Universo Jamaica publicó un comunicado donde confirmó el fallecimiento de la exreina de belleza. En el mensaje se lee:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de Miss Universo Jamaica, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024”.

La publicación también incluía un sentido pésame para la familia de la participante del concurso de belleza:

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos”.

Además de haber participado en Miss Universo Jamaica, LaToya Malcolm fue ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2024. Además, trabajaba como instructora de danza.

Se despiden de la exreina de belleza LaToya Malcolm

Decenas de personas vinculadas con la industria de los concursos de belleza dejaron su pésame en la publicación. No pocas mencionaron que LaToya Malcolm era una mujer encantadora y trabajadora.

Por ejemplo, la maquillista profesional Cammy, quien ha colaborado en más de una edición de Miss Universo Jamaica, escribió:

“La conocí en 2024 cuando maquillé para Miss Universo East y esta noticia me ha conmovido profundamente. Tan joven y talentosa. Que Dios consuele a su familia y amigos”.

Por su parte, TropiTips, estilista y diseñadora de uñas profesional, escribió:

“Era una persona maravillosa. Cuando la conocí y trabajé con ella en 2024, fue una persona encantadora. A pesar del duelo por la muerte de su padre, siguió adelante con el concurso Miss Universo”.

La modelo Zanika, quien también concursó en Miss Universo Jamaica 2024, escribió:

“Estaba llena de luz, siempre alegre. Todavía me cuesta comprender cómo esto pudo suceder”.

Ni la familia de LaToya Malcolm ni la organización del concurso de belleza de la isla caribeña han revelado la causa del deceso.