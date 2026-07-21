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Muere LaToya Malcolm, Reina de Belleza Exparticipante de Miss Universo Jamaica, a los 35 Años

Los organizadores de Miss Universo Jamaica confirmaron la muerte de LaToya Malcolm, exparticipante del concurso de belleza

LaToya MalcolmMuere LaToya Malcolm, participante de Miss Universo Jamaica. Foto: Instagram @officialmissuniversejamaica

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LaToya Malcolm, ex Miss Universo Jamaica, muere a los 35 años. La comunidad de belleza lamenta su pérdida. Conoce más sobre su vida y logros.

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