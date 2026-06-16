Dayanara Martínez: Ex Miss Mundo Puerto Rico Anuncia que Tiene Cáncer a sus 32 Años de Edad

La modelo puertorriqueña compartió que fue diagnosticada con cáncer de mama, contó cómo lo descubrió y aseguró que enfrenta esta etapa con fe.

dayanara-martinez-ex-miss-mundo-puerto-rico-cancer-mama-32-anosFoto: Facebook Dayanara Martínez

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La modelo Dayanara Martínez comparte su diagnóstico de cáncer de mama. Descubre cómo lo descubrió y el apoyo que ha recibido en este difícil momento.

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