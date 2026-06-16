Dayanara Martínez: Ex Miss Mundo Puerto Rico Anuncia que Tiene Cáncer a sus 32 Años de Edad

La modelo puertorriqueña Dayanara Martínez, coronada Miss Mundo Puerto Rico en 2018, confirmó que atraviesa un diagnóstico de cáncer de mama a sus 32 años de edad. La noticia, que ha conmovido a la industria del modelaje, fue compartida por la propia ex reina de belleza a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Así reveló Dayanara Martínez su diagnóstico

La ex Miss Mundo Puerto Rico dio a conocer la noticia el pasado 15 de junio por medio de su cuenta de Facebook. "Mi historia de vida ha cambiado: fui diagnosticada con cáncer de seno", escribió la modelo en su publicación. Martínez dejó claro que el diagnóstico no la detiene, pues aseguró que abraza su historia con la determinación de nunca rendirse ante la vida.

Cómo fue el proceso hasta el diagnóstico

En su mensaje, la modelo relató los detalles que la llevaron a descubrir su enfermedad. Contó que un viaje que hizo en diciembre tomó un giro inesperado en enero, cuando notó un cambio en la piel y palpó una masa. Al regresar, visitó a su ginecólogo, quien le recomendó de inmediato hacerse una mamografía al notar algo que no le parecía normal.

Martínez reconoció que la espera de los resultados no fue fácil y que enfrentó momentos de total incertidumbre, llegando a preguntarse si su vida cambiaría por completo o cuánto tiempo tendría por delante. De acuerdo con El Nuevo Día, la ex reina de belleza fue diagnosticada a principios de este año, y según relató ella misma, solo transcurrió un mes entre esa visita al ginecólogo y su primera sesión de quimioterapia.

El apoyo que ha recibido

Tras hacer pública su condición, Dayanara Martínez utilizó sus historias de Instagram para agradecer las muestras de cariño de sus seguidores, señalando que cada mensaje ha alimentado su alma y le ha regalado lo que para ella ha sido más valioso en este momento: tiempo. La modelo también agradeció a quienes la han acompañado en este proceso, entre ellos a la Fundación Corazón Abierto en Puerto Rico.

Por el momento, Martínez no ha ofrecido detalles sobre el tipo o etapa específica del cáncer ni sobre el tiempo estimado de tratamiento, y se mantiene enfocada en su recuperación.