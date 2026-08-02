Así Cambió Color de sus Ojos: Antes y Después de Masad Altamimi de La Casa de los Famosos 2026

La entrada de Masad Altamimi a La Casa de los Famosos México 2026 no solo llamó la atención por su incorporación al reality, sino también por un cambio en su apariencia que generó comentarios entre usuarios de redes sociales: la modificación del color de sus ojos.

El creador de contenido llegó al programa con ojos de tonalidad clara, una característica que forma parte de su imagen actual. Sin embargo, antes de someterse al procedimiento, explicó que sus ojos eran color miel oscuro.

Masad habló sobre esta transformación después de su presentación como habitante de la casa y reconoció que decidió cambiar el aspecto de sus ojos mediante una intervención realizada hace alrededor de un año.

Así se veía antes del cambio. Foto: IG @masadaltamimi1

“Soy loco, te lo juro, soy loco que me cambié los ojos”, comentó durante una transmisión en vivo en sus redes sociales, al referirse a la decisión que tomó para modificar uno de sus rasgos físicos más visibles.

Masad Altamimi relacionó el cambio con una etapa personal

El influencer también explicó que la decisión estuvo relacionada con una experiencia sentimental. Aunque evitó revelar detalles o mencionar a la persona involucrada, señaló que atravesaba un momento en el que había perdido confianza en sí mismo.

“La razón por la que cambié mis ojos de color es por mi relación anterior. Perdí la confianza en mí mismo”, expresó.

La transformación se convirtió en uno de los temas más comentados tras su llegada al reality, donde algunos usuarios señalaron que no conocían previamente su trayectoria, mientras otros centraron sus comentarios en su apariencia y en la historia detrás de su cambio de imagen.

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Masad busca ganar presencia ante una audiencia más amplia y mostrar una faceta distinta a la que ha construido en redes sociales.