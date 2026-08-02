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Así Cambió Color de sus Ojos: Antes y Después de Masad Altamimi de La Casa de los Famosos 2026

El influencer ingresó al reality con una transformación física que sorprendió a los seguidores del programa. Él mismo explicó que modificó el color de sus ojos hace aproximadamente un año.

El color original de sus ojos es café claro. Foto: IG @masad.altamimifansEl color original de sus ojos es café claro. Foto: IG @masad.altamimifans

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