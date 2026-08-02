Muere Mujer tras Accidente en Libramiento de Coatepec, Veracruz; Hay un Menor Lesionado

La noche del pasado sábado primero de agosto se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias, así como autoridades, tras haberse reportado un percance vial en el que se reportó que una persona terminó sin vida y dos más resultaron lesionadas sobre el libramiento de Coatepec.

Según la información recabada, los hechos se registraron en dicha vía de comunicación con dirección al municipio de Xico y, según lo informado, la persona que perdió la vida fue una mujer, mientras que entre las dos que resultaron lesionadas se encuentra un menor de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, un automóvil circulaba sobre el libramiento de Coatepec cuando terminó impactando la motocicleta en la que viajaban las víctimas, lo que provocó la movilización de los elementos del cuerpo de paramédicos, así como elementos de la Policía Estatal.

Se desconoce la identidad de los lesionados y la fallecida

En el lugar donde se registraron los hechos, los cuerpos de emergencia arribaron para brindar los servicios prehospitalarios; sin embargo, al llegar confirmaron el fallecimiento de la mujer, mientras que un hombre y un menor fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, donde se informó que ambos presentaban un posible traumatismo craneoencefálico.

Derivado de estos hechos, la circulación tuvo que ser cerrada en ambos sentidos, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) se encargaba de llevar a cabo las diligencias correspondientes. Asimismo, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedió a efectuar el levantamiento del cuerpo de la mujer que perdió la vida.

Hasta el momento, no ha sido confirmada la identidad del hombre y el menor que presentaron lesiones, y tampoco la identidad de la mujer que perdió la vida en el accidente registrado sobre el libramiento del municipio de Coatepec.