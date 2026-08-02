Accidentes

Muere Mujer tras Accidente en Libramiento de Coatepec, Veracruz; Hay un Menor Lesionado

Una mujer sin vida y dos heridos, entre ellos un menor de edad fue el saldo de un accidente registrado sobre el libramiento de Coatepec, Veracruz.

Muere Mujer tras Accidente en Libramiento de Coatepec, Veracruz; Hay un Menor LesionadoParamédicos confirmaron la muerte de la mujer, así como las lesiones del hombre y el menor de edad. Foto: Martín Mendiola

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Accidente en libramiento de Coatepec deja una mujer sin vida y un menor herido. Conoce los detalles de este impactante hecho.

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