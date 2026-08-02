Explosión de un Tanque Deja Dos Lesionados en una Gasera de la Ciudad de Veracruz

Dos hombres resultaron lesionados luego de registrarse la explosión de un tanque de gas que recibía carga en una gasera que se encuentra ubicada sobre la avenida Ejército Mexicano del municipio de Veracruz.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, se detalló que la base de dicho tanque habría colapsado a la presión al presuntamente no encontrarse en buen estado, generando la onda expansiva que terminó causando lesiones tanto al usuario como al despachador en turno que se encontraba brindando el servicio.

Derivado de estos hechos, al lugar donde se registró la explosión llegaron elementos de bomberos conurbados de Veracruz, así como técnicos en urgencias médicas, quienes se encargaron de gestionar el traslado de los lesionados a un hospital.

Se dio a conocer que el cliente presentaba una posible lesión en el oído. Tras registrarse la explosión, la zona fue acordonada para el peritaje correspondiente y determinar qué fue lo que sucedió y de esta manera deslindar las debidas responsabilidades.