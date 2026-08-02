Accidentes

Explosión de un Tanque Deja Dos Lesionados en una Gasera de la Ciudad de Veracruz

La explosión de un tanque de gas dejó como saldo dos lesionados en una gasera de la avenida Ejército Mexicano en la ciudad de Veracruz.

Explosión de un Tanque Deja Dos Lesionados en una Gasera de la Ciudad de VeracruzAutoridades indicaron que el cliente sufrió una posible lesión de oído. Foto: Archivo | N+

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Dos lesionados tras explosión de tanque en gasera de Veracruz. La presión colapsó el tanque, afectando al usuario y al despachador. Conoce más sobre este incidente.

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