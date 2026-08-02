Vuelca Pipa Cargada Con Diésel en la Carretera Pachuca-Tuxpan; Reportan Derrame de Combustible

Una pipa cargada con diésel volcó sobre la carretera Pachuca–Tuxpan, en el estado de Hidalgo, la tarde de este domingo 2 de agosto 2026.

El incidente provocó una situación de riesgo para quienes transitan por la zona, por lo que se cerraron los carriles, mientras servicios de emergencia laboraban en el sitio.

La volcadura se registró cerca del km 093+000, de la carretera Pachuca-Tuxpan, a la altura del municipio de Santa María el Chico, con dirección a Ciudad de México.

La Guardia Nacional informó que las autoridades llevaron a cabo el cierre total del retorno a Pachuca, Hidalgo, tras el accidente vial, por lo que hizo un llamado a atender la indicación vial.

#TomePrecauciones en #Hidalgo se registra cierre total en el retorno a Pachuca, Hgo., tras #AccidenteVial cerca del km 093+000, de la carretera Pachuca - Tuxpan, a la altura del Mpio. de Santa María el Chico, con dirección a Cd. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/It4YBfBUv0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) August 2, 2026

Pipa comenzó a derramar combustible

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad comenzó a derramar combustible sobre la carpeta asfáltica, por lo que automovilistas que se detuvieron para auxiliar alertaron del peligro.

Poco después, servicios de emergencia se movilizan al sitio para atender la situación y evitar un percance mayor.

En videos compartidos en redes sociales se puede observar a la unidad volcada sobre la carretera y lo que parece ser una fuga en el contenedor.