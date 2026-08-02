Accidentes

Vuelca Pipa Cargada Con Diésel en la Carretera Pachuca-Tuxpan; Reportan Derrame de Combustible

Una pipa cargada con diésel volcó sobre la carretera México–Tuxpan este domingo; elementos de emergencia se movilizaron en la zona

Pipa vuelca en la autopista Pachuca-TuxpanLa pipa volcó sobre la autopista Pachuca-Tuxpan, rumbo a la Ciudad de México. Foto: Captura
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