Seguridad

Ataque Armado Deja Un Hombre del Edomex sin Vida y a Otro Herido en Puesto de Discos de Huatusco

Un muerto y un herido fue el saldo de un ataque armado registrado en un local de venta de discos y películas de la ciudad de Huatusco, Veracruz.

Ataque Armado Deja Un Muerto y Un Herido en Puesto de Discos de Huatusco, VeracruzSe informó que la víctima era originaria del Estado de México. Foto: Miguel Montes de Oca

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Violencia en Huatusco: un ataque armado en un puesto de discos deja un muerto y un herido. Conoce los detalles de esta trágica noche.

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