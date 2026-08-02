Ataque Armado Deja Un Hombre del Edomex sin Vida y a Otro Herido en Puesto de Discos de Huatusco

Durante la noche del pasado viernes 31 de julio se registró una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades debido a que fue reportado un hecho de violencia en el que una persona perdió la vida en la zona centro del municipio de Huatusco.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Veracruz Ocupa el Segundo Lugar en Casos de Salmonelosis a Nivel Nacional

Se dio a conocer que la intensa movilización se registró debido a un ataque armado que dejó una persona fallecida y un lesionado de gravedad. Los hechos anteriormente descritos ocurrieron en un local dedicado a la venta de discos y películas.

La persona que perdió la vida fue identificada con las iniciales A. G. H., de aproximadamente 32 años, y quien, según testigos, era originario del Estado de México. Se dio a conocer que la víctima se desempeñaba como vendedor de pollo en un establecimiento ubicado sobre la calle 2, entre las avenidas 2 y 4 en Huatusco.

Asimismo, se informó que quien permanece en estado reservado de salud es Rubén 'N', conocido popularmente en la zona como “Tatiana”. Rubén 'N' fue trasladado al Hospital General Doctor Darío Méndez Lima, localizado en el municipio de Huatusco, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados habrían ingresado al negocio de películas y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra las personas que se encontraban al interior de dicho establecimiento.

Autoridades implementan operativo tras ataque armado en Huatusco

Tras registrarse esta agresión, los responsables de este hecho lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. Instancias de seguridad implementaron un operativo y personal de la Fiscalía Regional de Huatusco.

Dicho operativo se llevó a cabo en coordinación con peritos en criminalística y agentes de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes. La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de la agresión.