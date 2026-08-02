Detienen a Seis Objetivos Prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal, en Jalisco

Seis objetivos prioritarios de la agencia federal U.S. Marshals de Estados Unidos han sido detenidos en Jalisco como resultado de la colaboración entre autoridades del país vecino y el área de inteligencia de la Policía de Jalisco.

Para concretar estas capturas se utilizaron herramientas tecnológicas como drones, el C2 Móvil y operativos con personal desplegado por tierra y aire.

Los detenidos fueron localizados en distintos municipios del estado. Cassime 'N' fue asegurado en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomulco; Enrique 'N' se escondía en Zacoalco de Torres; Cristian 'N' fue localizado en Puerto Vallarta; Emanuel 'N' fue detenido en un centro comercial sobre López Mateos, en Tlajomulco; Miguel Mateos 'N' fue capturado también en ese municipio, y Julio 'N' fue localizado en Yahualica.

¿De qué delitos eran acusados los detenidos?

De acuerdo con las autoridades, los seis detenidos eran buscados en Estados Unidos por delitos como comercialización y venta de drogas, homicidio, abuso sexual, así como portación y uso ilegal de armas de fuego en los estados de California, Kentucky y Alabama.

Los casos de Miguel Mateos 'N', de 49 años, y Emanuel, de 30, destacan debido a que ambos ya habían sido capturados y sentenciados, pero escaparon de prisiones federales.

Miguel Mateos 'N' se fugó hace casi 30 años de una prisión federal de California, donde cumplía una condena por el delito de violación.

Por su parte, Emanuel 'N'escapó en julio de 2023 de una prisión federal en el estado de Kentucky, donde cumplía una sentencia de 15 años por tráfico de drogas y armas de fuego.

Autoridades de Jalisco señalaron que la coordinación con la agencia estadounidense U.S. Marshals continuará con el objetivo de localizar y detener a delincuentes buscados por la justicia de Estados Unidos que intentan evadirla refugiándose en México.