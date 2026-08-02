Seguridad

Detienen a Seis Objetivos Prioritarios de la Agencia Federal U.S. Marshal, en Jalisco

6 Objetivos prioritarios de la agencia federal U.S. Marshal han sido detenidos gracias a la coordinación entre autoridades de Estados Unidos y el área de inteligencia de la Policía de Jalisco

Objetivos prioritarios de la agencia federal U.S. MarshalFoto: Policía de Jalisco

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